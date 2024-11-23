Маргарита Симоньян (Фото: kremlin.ru)
Главный редактор RT Маргарита Симоньян считает, что Скотт Беннетт, отставной офицер армии США, мог быть убит. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По ее словам, Беннетт «рассказывал правду о конфликте на Украине». Она добавила, что нигде не упоминается, что бывший офицер чем-то болен.
24 марта Беннетт попросил Путина предоставить ему гражданство. Американский офицер специализировался на информационно-психологической работе во время службы. В 2023 году он приехал на Донбасс, о чем был снят фильм «Я желаю Америке прозреть. Покаяние натовского офицера» документалиста Ольги Кирий и режиссера Олега Некишева.
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«И вдруг ни с того ни с сего он умирает от рака, которого у него никогда не было, по свидетельствам его многочисленнейших различных друзей», – подчеркнула она.
24 марта Беннетт попросил Путина предоставить ему гражданство. Американский офицер специализировался на информационно-психологической работе во время службы. В 2023 году он приехал на Донбасс, о чем был снят фильм «Я желаю Америке прозреть. Покаяние натовского офицера» документалиста Ольги Кирий и режиссера Олега Некишева.
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Александр Климов