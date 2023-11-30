Умер сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев

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Сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.
Владимир Лебедев занимал руководящие должности в Нижновэнерго, Лукойле, заместителем губернатора Нижегородской области. Он также находился под персональными санкциями Европейского союза, США, Великобритании и других государств. В 2014—2023 годах он занимал должность зампредседателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
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