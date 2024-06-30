Умер сын помощника президента России Александр Калимулин

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Скончался сын помощника президента России, начальника реферантуры главы государства Дмитрия Калимулина Александр. Об этом сообщили на юридическом факультете МГУ, где учился молодой человек.
В сообщении, опубликованном на сайте факультета, рассказывается, что свободное от учёбы время Александр посвящал современной музыке, сам играл на барабанах. Также студент-первокурсник бакалавриата активно увлекался спортом, участвовал в культурных мероприятиях университета. В своё время он также был победителем Всероссийской олимпиады школьников по праву, проходившей в Москве. Причина смерти молодого человека не раскрывается.
Деканат факультета и руководство МГУ выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного. На юрфаке уточнили, что прощание с Александром Калимулиным пройдёт 3 июля.
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Александр Бойцов