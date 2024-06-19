Умер сын модельера Вячеслава Зайцева: Егор Зайцев скончался от рака

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Сын модельера Вячеслава Зайцева, член Российской академии художеств Егор Зайцев скончался на 65 году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщил журналист Григорий Нехорошев в соцсети Facebook*, ссылаясь на адвоката Александра Маева.
«Умер модельер Егор Зайцев, всего-то 64 года», — написал корреспондент.Нехорошев добавил, что Егор Зайцев пережил отца всего на один год. Как пишет журналист, его смерть стала символом «конца династии».
Сын модельера долгое время боролся с онкологией аком толстой кишки. Опухоль также обнаружили в обоих легких и печени. В начале июня Егор Зайцев в тяжелом состоянии попал в реанимацию.
О проблемах со здоровьем у Зайцева-младшего также сообщалось 13 февраля. Директор модельного агентства Z'Smodels Екатерина Пантелеева заявила, что у него обнаружили анемию. Позже медики диагностировали почечную недостаточность.
Ранее сообщалось, что умер режиссер Большого театра Валерий Федоренко. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак