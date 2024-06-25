Умер бывший солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов

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Бывший солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов умер. Артиста не стало 24 июня. Об этом сообщили на сайте ГАБТа.
«Юрий Маркелов, солист оперной труппы Большого театра в 1983-2017 годах, исполнивший на нашей сцене более шестидесяти партий, умер 24 июня», — сказано в сообщении.Коллектив Большого театра также выразил соболезнования родным и близким Маркелова.
Сообщается, что Прощание с артистом состоится 26 июня в морге Городской клинической больницы № 29 имени Н.Э. Баумана в Москве.
Юрий Маркелов родился в поселке Ильинский Краснодарского края. Окончил Ростовский государственный музыкально-педагогический институт, а также Харьковскую государственную консерваторию. С 1983 по 2016 годы выступал в качестве тенора в составе оперной труппы Большого театра. За время работы на сцене театра Маркелов исполнил более 60 партий.
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