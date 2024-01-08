Умер создатель языка программирования Pascal Вирт

В городском округе Павловский Посад было восстановлено электроснабжение в деревнях Кузнецы, Тарасово, Носырево и Заозерье. Об этом сообщает Минэнерго.

«Электроснабжение абонентов в деревне Кузнецы, Тарасово, Носырево и Заозерье восстановлено», - говорится в сообщении Минэнерго.

Электроснабжение в этих населенных пунктах пропало около 03.00. Однако его удалось восстановить уже через час. Уточняется, что отключение электричества произошло при проведении работ по устранению однофазного замыкания. При этом в Россети обещают уже в скором времени восстановить и теплоснабжение.



