В Петербурге умер автор фильма «Али-Баба и 40 разбойников» Олег Рябоконь

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Кроме этого шедевра, Олег Рябоконь снял также фильм-бенефис «Один за всех!» с Николаем Караченцовым, кинокартины «Физики», «Прекрасная Елена», «Шаги императора» и другие. Отдельно стоит отметить великолепный телеспектакль Эзоп, поставленный в 1981 году по пьесе бразильского драматурга Гильерме Фигейредо «Лиса и виноград». Там одни из лучших своих ролей сыграли Александр Калягин, Любовь Полищук, Валентин Гафт и тот же Олег Табаков.
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