Умер бывший глава правительства СССР Николай Рыжков

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На 95 году жизни скончался бывший глава правительства СССР Николай Рыжков. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
С 1985 по 1991 годы Рыжков был председателем Совета министров СССР. С 2003 года являлся членом Совета Федерации от Белгородской области.
Отдельно стоит отметить, что в 1986 году Рыжков руководил штабом по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а в 1988 году занимался координацией работ над ликвидацией последствий землетрясения в городе Спитак в Армении.
В 1991 году Рыжков принимал участие в выборах президента РСФСР. По итогам голосования он занял второе место, уступив первенство Борису Ельцину.
Николай Рыжков избирался депутатом Госдумы II и III созывов.
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Отдельно стоит отметить, что в 1986 году Рыжков руководил штабом по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а в 1988 году занимался координацией работ над ликвидацией последствий землетрясения в городе Спитак в Армении.
Николай Рыжков избирался депутатом Госдумы II и III созывов.
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Анастасия Чинкова