Умер звезда сериала «Спасатели Малибу»

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Американский актер Зак Норман скончался в возрасте 84 лет, сообщает Deadline.
Отмечается, что Норман умер 28 апреля от естественных причин. Эту информацию подтвердил его зять Джефф Бриллер.
Норман родился 27 мая 1940 года в Бостоне. Он известен своими ролями в таких проектах, как «Роман с камнем», «Регмайм», «Команда «А» и «Спасатели Малибу».
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