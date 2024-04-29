Умер актер из фильма «Покаяние» Тристан Саралидзе

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Грузинский актер Тристан Саралидзе скончался в возрасте 68 лет. Об этом информирует телеканал Rustavi2 со ссылкой на близких актера.
Саралидзе исполнил знаменитую роль докладчика на балконе в культовом фильме режиссера Тенгиза Абуладзе «Покаяние». Причина смерти актера не уточняется.
По информации источника, Саралидзе долгое время боролся с тяжелой болезнью.
В 1984 году актер снялся в советском фильме «Приказано взять живым». В 2003 году Саралидзе исполнил роль Арсена в литовско-российском сериале «Литовский транзит».
Ранее сообщалось, что на 49-м году жизни умер актёр театра и кино, заслуженный артист Азербайджана Юрий Омельченко. Причина смерти также не разглашается.
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По информации источника, Саралидзе долгое время боролся с тяжелой болезнью.
В 1984 году актер снялся в советском фильме «Приказано взять живым». В 2003 году Саралидзе исполнил роль Арсена в литовско-российском сериале «Литовский транзит».
Ранее сообщалось, что на 49-м году жизни умер актёр театра и кино, заслуженный артист Азербайджана Юрий Омельченко. Причина смерти также не разглашается.
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Екатерина Коршунова