Умер актер из сериала «Слуга народа»

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На 62-м году жизни скончался российский актер театра и кино Петр Никитин, который прославился благодаря сериалу «Слуга народа», сообщили в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко в Киеве.
Причина смерти артиста не уточняется.
Петр Никитин родился 20 февраля 1963 года в Харькове. В 1990-м году он закончил театральное отделение Харьковского государственного института искусств. С начала 90-х годов он начал работать в Государственном академическом русском драматическом театре имени Пушкина, а также сниматься в кино и сериалах.
В актерской карьере Никитина более 10 проектов, среди которых «Матч», «Шулер», «Высшая мера», «Депутатики», «Вкус счастья», «Чужие грехи» и «Слуга народа», в котором он сыграл одну из главных ролей вместе с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Петр Никитин родился 20 февраля 1963 года в Харькове. В 1990-м году он закончил театральное отделение Харьковского государственного института искусств. С начала 90-х годов он начал работать в Государственном академическом русском драматическом театре имени Пушкина, а также сниматься в кино и сериалах.
В актерской карьере Никитина более 10 проектов, среди которых «Матч», «Шулер», «Высшая мера», «Депутатики», «Вкус счастья», «Чужие грехи» и «Слуга народа», в котором он сыграл одну из главных ролей вместе с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Артем Кузьмин