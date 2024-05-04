Умерла актриса Галина Давыдова, снявшаяся в сериалах «Солдаты» и «Час Волкова»

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На официальном сайте ГИТИСа сообщается о кончине заслуженной артистки России, доцента кафедры вокального искусства Галины Давыдовой, которая известна своими ролями в сериалах «Солдаты» и «Час Волкова». Ей было 48 лет.
«Ушла из жизни заслуженная артистка РФ, доцент кафедры вокального искусства, кандидат педагогических наук Галина Евгеньевна Давыдова», — говорится в сообщении.Причина смерти не уточняется. Галина Давыдова, родившаяся в 1975 году, также была лауреатом международного конкурса во Франции.
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