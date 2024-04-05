Ушла из жизни родственница писателя Антона Чехова, актриса Вера Чехова

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На 84-м году жизни скончалась артистка Вера Чехова, об этом сообщает немецкая газета Zeit со ссылкой на семью Чеховой.
По информации СМИ, 83-летняя Чехова ушла из жизни 3 апреля в Берлине. Женщина страдала от непродолжительной болезни, пишет издание, однако, какой именно — не уточняется.
Вера Чехова родилась 22 июня 1940 года в Берлине. Ее родители — врач Вильгельм Руст и актриса Ада Чехова, дочь актера и театрального педагога Михаила Чехова и актрисы Ольги Чеховой (Книппер). Дедушка Веры Чеховой, Михаил Чехов, был сыном публициста Александра Павловича Чехова и племянником писателя Антона Павловича Чехова.
За свою карьеру Чехова сыграла более 50 ролей в театре и кино, а в 1990-х годах решила полностью посвятить себя режиссёрской работе. Вместе с супругом, немецким и австрийским кинодеятелем Вадимом Гловной, Чехова сняла документальный фильм «Чехов в моей жизни».
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Вера Чехова родилась 22 июня 1940 года в Берлине. Ее родители — врач Вильгельм Руст и актриса Ада Чехова, дочь актера и театрального педагога Михаила Чехова и актрисы Ольги Чеховой (Книппер). Дедушка Веры Чеховой, Михаил Чехов, был сыном публициста Александра Павловича Чехова и племянником писателя Антона Павловича Чехова.
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Евгения Парфентьева