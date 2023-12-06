Умерла художница мультфильмов «Винни Пух», «Котёнок по имени Гав» Богомолова

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Наталии Богомоловой было 83 года.
SHOT пишет, что в ноябре художница неудачно упала и сломала шейку бедра. Последствия перелома оказались тяжёлыми, организм не справился с нагрузкой.
Наталия Богомолова — советский и российский художник-мультипликатор, постановщик и режиссёр. В 2012 году получила звание заслуженного художника РФ.
Её фильмография насчитывает более 200 мультфильмов, среди которых — «Песенка мышонка», «Бобик в гостях у Барбоса», «Дядя Стёпа — милиционер», «Каникулы в Простоквашино», «Жил-был пёс», «Винни-Пух», «Котёнок по имени Гав».
Ранее сообщалось, что 85-летняя актриса Елена Корнилова умерла в Москве. Труп артистки обнаружила медсестра пансионата для пожилых. 85-летнюю Елену Корнилову родственники поместили в дом престарелых на Большой Филёвской. В последнее время она жаловалась на плохое самочувствие и слабость.
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Наталия Богомолова — советский и российский художник-мультипликатор, постановщик и режиссёр. В 2012 году получила звание заслуженного художника РФ.
Ранее сообщалось, что 85-летняя актриса Елена Корнилова умерла в Москве. Труп артистки обнаружила медсестра пансионата для пожилых. 85-летнюю Елену Корнилову родственники поместили в дом престарелых на Большой Филёвской. В последнее время она жаловалась на плохое самочувствие и слабость.
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Мария Фирсова