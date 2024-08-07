Совладелец провайдера «Мастертел» Виталий Езопов обнаружен мертвым у себя в квартире

Фото: iStock/SergeyPankratov
Совладельца одного из крупнейших в стране телекоммуникационных провайдеров «Мастертел» Виталия Езопова нашли мёртвым в его квартире в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Уточняется, что 48-летний предприниматель не вышел на работу, а помощница не смогла с ним связаться. Позже в квартиру Езопова приехала его супруга.
Она обнаружила на кровати лежало тело мужчины, рядом — баллон с надписью «Азот» и трубка, на голове — целлофановый пакет. Визуальных признаков насилия на теле не было.
Накануне бизнесмен обвинил топ-менеджмент в подготовке рейдерского захвата его компании. Виталий Езопов занимал руководящие должности в телекоммуникационных компаниях.
Читайте также:
Шахматистка в Дагестане пыталась отравить соперницу на соревнованиях
Женщина узнала об изменах мужа и отключила его от системы жизнеобеспечения
В Ульяновке мужчина жестоко убил сожителя возлюбленной из-за ревности
Она обнаружила на кровати лежало тело мужчины, рядом — баллон с надписью «Азот» и трубка, на голове — целлофановый пакет. Визуальных признаков насилия на теле не было.
Накануне бизнесмен обвинил топ-менеджмент в подготовке рейдерского захвата его компании. Виталий Езопов занимал руководящие должности в телекоммуникационных компаниях.
Читайте также:
Шахматистка в Дагестане пыталась отравить соперницу на соревнованиях
Женщина узнала об изменах мужа и отключила его от системы жизнеобеспечения
В Ульяновке мужчина жестоко убил сожителя возлюбленной из-за ревности
Екатерина Коршунова