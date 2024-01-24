Украинка победила на конкурсе «Мисс Япония»

Фото: istockphoto/JadeThaiCatwalk
Самой красивой японкой признана 26-летняя Каролина Сиино из Украины.
В Токио 26-летняя Каролина Сиино, которая имеет украинское происхождение, выиграла национальный конкурс красоты «Мисс Япония — 2024», пишет News On Japan.
Каролина Сиино родилась в Тернополе. Когда ей было 5 лет вместе с семьей переехала в Японию. Она росла в городе Нагоя, префектура Айти.
По словам Сиино, победив, она немедленно захотела поделиться радостью с матерью. Ведь именно благодаря ей девушка переехала в Японию и стала первой натурализованной японкой, выигравшей в конкурсе красоты.
Сиино любит гулять, занимается йогой и альпинизмом. Ее рост 172 см. Своим девизом она называет фразу «Высокая гора благородна не из-за своей высоты».
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Каролина Сиино родилась в Тернополе. Когда ей было 5 лет вместе с семьей переехала в Японию. Она росла в городе Нагоя, префектура Айти.
Сиино любит гулять, занимается йогой и альпинизмом. Ее рост 172 см. Своим девизом она называет фразу «Высокая гора благородна не из-за своей высоты».
«Если бы она была наполовину японкой, то, конечно, никаких проблем. Но она этнически японка на ноль процентов и даже не родилась в Японии», — пишут некоторые недовольные выбором победительницы.Читайте также:
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Мария Фирсова