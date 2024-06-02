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На 85-м году жизни умерла заслуженная артистка России Инна Алабина. Об этом сообщается в Telegram-канале Театра им. Евгения Вахтангова, в котором служила актриса.
В сообщении отмечается, что дата и время прощания будут озвучены позже.
Коллеги Алабиной отметили её неповторимую индивидуальность. По их словам, создавать уникальные образы актрисе помогало сочетание хрупкой женственности и озорного мальчишеского задора.
Инна Алабина родилась 25 июля 1939 года в Москве. В 1966 году она окончила Театральное училище им. Бориса Щукина. После завершения учёбы она была принята в Театр Вахтангова, в котором служила всю жизнь.
Она исполняла роли в ведущих спектаклях театра: «Принцесса Турандот», «Золушка», «Приключения Гекльберри Финна» и многих других.
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Коллеги Алабиной отметили её неповторимую индивидуальность. По их словам, создавать уникальные образы актрисе помогало сочетание хрупкой женственности и озорного мальчишеского задора.
Инна Алабина родилась 25 июля 1939 года в Москве. В 1966 году она окончила Театральное училище им. Бориса Щукина. После завершения учёбы она была принята в Театр Вахтангова, в котором служила всю жизнь.
Она исполняла роли в ведущих спектаклях театра: «Принцесса Турандот», «Золушка», «Приключения Гекльберри Финна» и многих других.
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