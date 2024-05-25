Известный певец Паравис умер от рака

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Известный уругвайский певец Карлос Паравис ушёл из жизни на 57-м году жизни. Об этом пишет издание Subrayado.
В 2022 году Паравису поставили диагноз рак пищевода, что и стало причиной его смерти.
Карлос Эрнесто Паравис Мартинес родился в 1968 году. Его первая пластинка вышла в 1996 году. Незадолго до своей смерти певец принял участие в церемонии открытия 37-го фольклорного фестиваля Minas y Abril.
Он скончался в возрасте 56 лет от рака, как и его отец – тоже известный латиноамериканский музыкант Сантьяго Чалара.
Ранее сообщалось, что в возрасте 79 лет скончался известный российский режиссёр, художник-мультипликатор и заслуженный работник культуры России Александр Михайлович Горленко.
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Карлос Эрнесто Паравис Мартинес родился в 1968 году. Его первая пластинка вышла в 1996 году. Незадолго до своей смерти певец принял участие в церемонии открытия 37-го фольклорного фестиваля Minas y Abril.
Он скончался в возрасте 56 лет от рака, как и его отец – тоже известный латиноамериканский музыкант Сантьяго Чалара.
Ранее сообщалось, что в возрасте 79 лет скончался известный российский режиссёр, художник-мультипликатор и заслуженный работник культуры России Александр Михайлович Горленко.
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Анастасия Чинкова