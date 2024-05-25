Радио1
Главная / Новости / Общество/ Известный певец Паравис умер от рака

Известный певец Паравис умер от рака

Уругвайский певец Карлос Паравис умер от рака в 56 лет
25 мая 2024, 18:15
Фото: iStock/Boris Ipatov

Фото: iStock/Boris Ipatov

Известный уругвайский певец Карлос Паравис ушёл из жизни на 57-м году жизни. Об этом пишет издание Subrayado.
В 2022 году Паравису поставили диагноз рак пищевода, что и стало причиной его смерти.

Карлос Эрнесто Паравис Мартинес родился в 1968 году. Его первая пластинка вышла в 1996 году. Незадолго до своей смерти певец принял участие в церемонии открытия 37-го фольклорного фестиваля Minas y Abril.



Он скончался в возрасте 56 лет от рака, как и его отец – тоже известный латиноамериканский музыкант Сантьяго Чалара.

Ранее сообщалось, что в возрасте 79 лет скончался известный российский режиссёр, художник-мультипликатор и заслуженный работник культуры России Александр Михайлович Горленко.

Читайте также:

«По желанию Путина»: как умер главный «кремлевский художник» Сергей Андрияка

Умер журналист Максим Кононенко

Умер известный американский математик и инвестор Саймонс
#смерть
#рак
#певец
В Сургуте силовики устроили облаву на мигрантов в мечети
В Сургуте ФСБ и полицейские провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов
25 мая 2024, 17:56

Фото: Фотобанк Московской области

Облаву на мигрантов в мечети устроили силовики в Сургуте, сообщает в Telegram УВД по региону. Так, в пятницу, 24 мая ФСБ совместно с полицейскими проверили прихожан мечети. В отдел отправились 140 человек. В ходе мероприятия обнаружено 17 нарушений миграционного законодательства и один иностранец-нелегал.
«В настоящее время решается вопрос о его выдворении за пределы России», – говорится в сообщении.
До этого сообщалось о профилактическом рейде полицейских в Екатеринбурге. Правоохранители выявили закрытую БДСМ-вечеринку. Один из задержанных участников указал на нарушение стражами порядка пятой статьи закона о полиции и не представились посетителям вечеринки.

«Рассортировали на организаторов и участников. Последних переписали и отпустили. Поскольку такси оттуда фиг вызовешь, я добрался до Екатеринбурга только в четыре утра. И это мне еще повезло», – прокомментировал ситуацию порталу E1.RU аноним.

Читайте также:

В Мытищах на производстве коптилен трудились мигранты‑нелегалы

В деревне Балабаново нашли тепличный комплекс, где работали нелегалы

В Польше считают, что нелегалы «обманывают глупую Европу»
#россия
#сургут
#фсб
#полиция
#мигрант
#мигранты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Дубне провели встречу с жителями в рамках выездной администрации
25 мая 2024, 16:52

Фото: пресс-служба администраии городского округа Дубна

В Дубне прошла выездная администрация. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Встречу провели во дворе домов 3, 3А, 5 по ул. Энтузиастов в Дубне.

«На мероприятии жителям рассказали, что Дубну включили в Госпрограмму по модернизации и капремонту систем теплоснабжения. В ближайшее время начнётся реконструкция трёх магистральных сетей в районе Большой Волги. Пояснили, что придётся потерпеть неудобства, но без этого не провести ремонт, а он необходим, иначе зимой на теплосетях могут произойти аварии», — подчеркнул глава округа Максим Тихомиров.

Кроме этого, жителям рассказали о предстоящих проектах в округе, а именно о создании велодорожки «Дубненская кругосветка», реконструкции очистных сооружений, благоустройства сквера им. А.П. Журавлева и строительстве детской поликлиники.

Читайте также:

В Дубне провели экологическую акцию к Дню Волги

Глава Дубны Тихомиров оценил готовность набережной Волги к пляжному сезону

Капитальный ремонт в школе №1 подмосковной Дубны будет завершён в срок
#реконструкция
#ремонт
#велодорожки
#аварии
#дубна
#выездная администрация
#максим тихомиров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Пушкинском округе проводится ремонт дорог
25 мая 2024, 15:09

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

В Пушкинском активная фаза ремонта дорог. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
На сегодняшний день в работе 5 дорог из 6 запланированных.

«На улице Авиационная в Пушкино процент выполнения — 50%. Продолжается установка бортового камня и перенос столбов освещения. На улице Тургенева от ул. Вокзальная до ул. Некрасова в Пушкино работы полностью завершены. Работники проводят установку бортового камня и отсыпку основания тротуара щебнем. Готовность — 60%.На московском проспекте от ул. Вокзальная до ул. Чехова ведутся работы по обустройству кругового движения вблизи ж/д станции Пушкино, заездных карманов к автобусным остановкам и установка бордюрного камня. Переносятся линии уличного освещения», — подчеркнул Глава Пушкино Максим Красноцветов.

Также на 50 % готово обустройство парковочных карманов и площадок для общественного транспорт в Красноармейске.

Читайте также:

Глава Пушкино Красноцветов встретился с представителями бизнеса

В Пушкино продолжается строительство школы на 550 человек

Глава Пушкино Красноцветов проверил ход строительства школ в округе
#транспорт
#пушкино
#работники
#станции
#максим красноцветов
#ремонт дорог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Легендарную подлодку США времён Второй мировой войны обнаружили у берегов Японии
25 мая 2024, 13:43

Фото: iStock/Michael Stifter

Одну из легендарных подлодок Второй мировой войны обнаружили у берегов Японии. Об этом сообщает издание Business Insider.
Археологи обнаружили затопленную в 1944 году субмарину USS Harder ВС США, совершавшую атаки на японский флот в водах у острова Окинава.

Американская субмарина была найдена на глубине свыше 900 метров в Южно-Китайском море. Она практически не имеет повреждений, за исключением боевой рубки.

Отметим, что подлодку затопили 24 августа 1944 года после того, как её экипаж подбил большое количество кораблей стороны противника. Причиной затопления стали подводные бомбы. На борту находились 79 американских военных.

Читайте также:

На дне Балтийского моря археологи нашли стену времён каменного века

Spiegel: В ставке Гитлера на территории Польши археологи нашли пять скелетов

Археологи обнаружили в Кении останки самых первых людей на планете Земля
#сша
#корабль
#япония
#вторая мировая война
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Дубне провели экологическую акцию к Дню Волги
25 мая 2024, 12:38

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

День Волги в Дубне отпраздновали экологической акцией, организованной Сбербанком. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Мероприятие проходило на Менделеевской набережной.

Акция проводилась в 15 городах России по всему течению реки Волга.

«Хочу поблагодарить всех, кто присоединился. Ну, а тех, кто ни разу не участвовал, приглашаем. Я считаю, что вместе, большой командой, мы точно сделаем ещё больше», — отметил глава Дубны, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Максим Тихомиров.

Глава также подчеркнул, что в наукограде — единственном городе Подмосковья, расположенном на Волге, большое внимание уделяют экологическому воспитанию. Даже дети заботятся о том, чтобы вокруг было чисто.

Читайте также:

​Дубна присоединится к экологической акции «Вода России»

Дубна вошла в число самых комфортных городов Подмосковья

В Дубне преобразили памятник паровозу у вокзала Большая Волга
#вода
#россия
#дубна
#волга
#дети
#реки
#памятник
#акция
#акции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В микрорайоне Дзержинец ведется капитальный ремонт фасадов зданий
25 мая 2024, 12:02

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

В микрорайоне Дзержинец городского округа Пушкинский продолжается масштабный капитальный ремонт фасадов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Капитальный ремонт ведется на фасад домов 7,9,18, 23 и 36.

«В рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов выполняются ремонт панельного фасада с устройством декоративно-защитного слоя, замена окон в местах общего пользования, ремонт балконных плит, ремонт козырьков подъездов, замена входных дверей в подъезды. В скором времени в домах будут выполнены работы по капитальному ремонту плоских крыш и установке узлов управления тепловой энергии и горячего водоснабжения», — подчеркнули в пресс-службе.

В настоящий момент все работы выполнены уже на 20%.

Читайте также:

В Пушкино продолжается строительство школы на 550 человек

В Московской области отремонтируют порядка 40 дорог к туристическим местам

Глава Пушкино Красноцветов обсудил с администрацией план ближайших работ в округе
#ремонт
#подъезды
#капитальный ремонт
#пушкино
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителям Подмосковья напомнили правила прибывания у воды во время отдыха
25 мая 2024, 10:25

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Спасатели «Мособлпожспас» призвали жителей региона сохранять бдительность при отдыхе у воды. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Сотрудники ведомства провели патрулирование в городском округе Павловский Посад.

«В разгар отдыха на природе у всех расслабленное состояние, но людям нельзя терять бдительность и заранее позаботиться о собственной безопасности. Желающим открыть купальный сезон не следует заходить в воду при плохом самочувствии или в состоянии алкогольного опьянения. Людям со слабым вестибулярным аппаратом во избежание падения в воду не стоит выходить на узкие мостики с неустойчивой опорой. Уделите особое внимание организации досуга детей. Не пускайте с них глаз и не отвлекайтесь — подчас минутная потеря бдительности может обернуться трагедией. Соблюдайте требования безопасности, и тогда отдых на природе принесет только пользу и оставит приятные воспоминания», — подчеркнул замначальника территориального управления Алексей Зайцев.

Стоит отметить, что пренебрежение требованиями безопасности всегда чревато серьезными неприятностями.

Читайте также:
​​​​​
Подмосковные спасатели провели лекцию о своей работе дошколятам из Дедовска

В Московской области пляжный сезон начнется 1 июня

Синоптик Шувалов рассказал, какая погода будет в столице на выходных
#павловский посад
#спасатели
#погода
#отдых
#сотрудники
#купальный сезон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России начнут публиковать доменные имена сайтов-иноагентов
Минюст РФ начнет публиковать доменные имена сайтов в реестра иноагентов
25 мая 2024, 05:43

Фото: iStock/Thapana Onphalai

Министерство юстиции России начнет указывать доменное имя информационного ресурса – сайта – в реестре иностранных агентов. Соответствующие распоряжения и постановления правительства страны опубликованы на официальном портале правовой информации.
«Дополнить подпунктом "з" следующего содержания: доменное имя информационного ресурса (при наличии)», – отмечается в публикации.

Изменения были внесены в перечень сведений, размещенных в реестре иностранных агентов на официальном сайте Министерства юстиции.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий иностранным агентам участвовать в выборах.

Читайте также:

Захарова сравнила перепалки иноагентов с героями сказки «Незнайка на Луне»

Мосгорсуд признал законным штраф Макаревичу*

Фельдшеру из Владивостока, высмеивавшей пациентов в блоге, вынесли выговор
#иностранный агент
#минюст рф
#владимир путин
#закон
#запрет
#выборы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нового фигуранта обнаружили в судебном деле генерала Попова
25 мая 2024, 04:20

Фото: Минобороны РФ

В деле бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил (ВС) России генерал-майора Ивана Попова изначально был задействован другой генерал, который, однако, погиб в ходе специальной военной операции (СВО), сообщает «Коммерсант».
Источники издания не раскрыли имя офицера, но ему было посмертно присвоено звание героя России. Следует отметить, что он считается организатором схемы хищения и сбыта металлоконструкций на сумму 130 миллионов рублей. Сейчас хищение с причинением ущерба приписывается Попову, он не признает своей вины.

Конструкции были выделены для строительства укреплений в Запорожской области. Поводом для возбуждения дела в отношении бывшего командующего 58-й армией стало то, что он получил от первого фигуранта 500 тысяч рублей, якобы полученных за незаконную продажу металла. В то же время собеседник «Ъ» сообщил, что эти средства были предоставлены Попову в долг.

Ранее стало известно, что экс-командующий 58-й гвардейской общевойсковой армией не был освобожден из СИЗО. Суд отклонил апелляцию.

Напомним, что генерал-майор был задержан 21 мая.

Читайте также:

Стало известно, как генерал Попов отреагировал на решение суда

Взятки и мошенничество в армии РФ: Арестованы Иванов, Кузнецов, Попов и Шамарин

Генерал Попов причастен к хищениям в зоне СВО на 130 миллионов рублей
#армия
#сво
#запорожская область
#минобороны рф
#кража
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф