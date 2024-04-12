«Уничтожат и Польшу, и Украину»: В сети появилось очередное пророчество Жириновского

Фото: Официальный сайт Кремля
Бывший глава ЛДПР Владимир Жириновский предсказал уничтожение Украины и Польши, кадры обнаружил и опубликовал историк Николай Стариков.
«Они [НАТО] уничтожат и Польшу и Украину. Потому что вы географически стоите между Брюсселем Москвой и Пекином. Вот таким будет мир через 30 лет. Вы этого не хотите сегодня понять – я подожду», — говорит Жириновский на видеоролике.
В этот момент в зале находятся будущий украинский лидер Пётр Порошенко, украинский политик Олег Тягнибок и российский политический деятель Борис Немцов, уточняет историк.
Стариков подчеркнул, что эта запись сделана за десять лет до того, как англосаксы приступили к уничтожению Украины.
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Евгения Парфентьева