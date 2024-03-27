Жириновский не одобрил кандидатуру Кологривого на роль в фильме о своей жизни

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Главную роль в фильме об основателе ЛДПР Владимире Жириновском должен играть председатель партии КПРФ Геннадий Зюганов. Такой ответ дала нейросеть «Жириновский».
По её словам, Зюганов должен в этом фильме играть самого себя, а значит, в течение всего фильма завидовать Жириновскому.
При этом на роль самого Жириновского нейросеть предложила никого не брать, поскольку «его и так все знают и любят».
Ранее сообщалось, что актёра Никиту Кологривого сняли с роли Владимира Жириновского после пьяного дебоша, который он устроил в Новосибирске. За это актёр был помещён в спецприёмник, где провёл неделю.
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При этом на роль самого Жириновского нейросеть предложила никого не брать, поскольку «его и так все знают и любят».
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Анастасия Чинкова