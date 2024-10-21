«Унижает и сводит с ума»: Психолог объяснила, почему Бакальчук не ушла от мужа-абьюзера

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Основательница Wildberries Татьяна Ким, выступая на Центрально-Азиатском женском форуме в Алма-Ате, рассказала, что в их браке с Владиславом Бакальчуком был абьюз.
Бизнес-леди рассказала, что муж выкидывал ее вещи, что она бежала по дороге за машиной с маленькими детьми. Однако Татьяна все терпела, потому что «это сила выносливости на уровне ДНК — если мы вспомним историю нашего государства и сколько приходилось терпеть».
Напоминаем, что до минувшего лета семья Татьяны и Владислава выглядела образцовой.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что домашнее насилие и домашний абьюз — долгая, вечная и больная тема.
По ее словам, в эти моменты женщина сама начинает сомневаться в правильности своих понятий, а потом и вовсе их подменяет на то, что ей транслирует партнер.
Она добавила, что после того, как выстроили доверительные отношения, абьюзеры начинают подменять понятия нормальности, обесценивать и унижать.
Она подчеркнула, что многие женщины терпят, потому что считают, что сохранить семью нужно ради детей.
Дарья Сальникова завершила диалог, сказав, что из подобных эмоций и мыслей женщине обычно трудно выбраться самой, поэтому совершенно нормально идти к врачу и просить о помощи.
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Напоминаем, что до минувшего лета семья Татьяны и Владислава выглядела образцовой.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что домашнее насилие и домашний абьюз — долгая, вечная и больная тема.
«Домашнее насилие не возникает в начале отношений. Люди, которые применяют домашнее насилие, относятся к числу психопатических личностей. Их отличительная особенность — хорошо подстраиваться под окружающую среду. Такие люди могут внешне казаться идеальными мужьями и партнерами. Например, на общем празднике, за общим столом муж может пылинки с жены сдувать, помогать во всем. Все вокруг могут говорить, что мужчина идеальный, что женщине повезло. Абьюзеры сделают все, чтобы остальные восхитились их прекрасностью. Но внутри семьи, когда нет никого вокруг, абьюзер начинает унижать, применять газлайтинг, подменять понятия. И когда женщина начинает об этом жаловаться кому-то, все недоумевают, потому что видели мужчину, который скачет на цыпочках», — объяснила психолог.
По ее словам, в эти моменты женщина сама начинает сомневаться в правильности своих понятий, а потом и вовсе их подменяет на то, что ей транслирует партнер.
«Чаще всего мужчина-абьюзер это делает, когда есть доверительный контакт. Он пытается удержать женщину и манипулирует важными для нее вещами. Например, женщина говорит, что прошлые отношения не сложились, потому что партнер не хотел детей, тогда абьюзер предлагает завести детей, сыграть свадьбу, построить семью. Ценности, которых не хватает женщине, он обещает реализовать, и может сколько угодно вешать лапшу на уши, что таким образом завязать больший узел», — сказала эксперт.
Она добавила, что после того, как выстроили доверительные отношения, абьюзеры начинают подменять понятия нормальности, обесценивать и унижать.
«Например, женщина сделала большой бизнес, который ей непросто дался, а мужчина скажет: «Ну сделала и сделала, возомнила себя самой богатой женщиной в стране, лучше бы детьми занималась, у тебя только деньги в голове, ничего общего с твоими ценностями нет, значит, ты обманщица». Женщина начинает думать, что последнее время, действительно, много занималась бизнесом и мало уделяла времени детям. И это постепенно входит в монотонную и постоянную скрипку», — поделилась клинический психолог.
Она подчеркнула, что многие женщины терпят, потому что считают, что сохранить семью нужно ради детей.
«Мужчина говорит, что она неправильная и должна благодарить его за терпение. И потом это тянется годами, у женщины переворачиваются объективные понятия и нормы. Ей говорят, что белое — это черное, а черное — это белое. Когда тебе десять лет так говорят, ты начинаешь в это верить. Часто женщины не пишут заявление в полицию, а если пишут, то забирают, думая, что это они виноваты в таком поведении мужчин», — высказалась специалист.
Дарья Сальникова завершила диалог, сказав, что из подобных эмоций и мыслей женщине обычно трудно выбраться самой, поэтому совершенно нормально идти к врачу и просить о помощи.
«Если и уходят самостоятельно, то из позиции противоборства: собрала вещи, взяла детей, села в машину, уехала, отключила телефон, ни на какие контакты и сообщения не соглашается. Взяла и вычеркнула. Это сильные кардинальные меры, после которых невозможен никакой контакт и взаимоотношения», — заключила психолог.
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Анастасия Бондарева