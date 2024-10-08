«Постоянно спите и много едите»: Психолог дала советы, как избежать осенней депрессии

«Мы благодарим всех участников и организаторов марша за их преданность памяти героев и за стремление сохранить историческую правду о событиях тех лет. Пусть этот день станет напоминанием о том, что единство и верность своим корням — это то, что делает нас сильными и способными преодолеть любые трудности», — сказала временно исполняющая обязанности главы Волоколамского округа Наталья Козлова.