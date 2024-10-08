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«Постоянно спите и много едите»: Психолог дала советы, как избежать осенней депрессии

Психолог Сальникова: осенняя депрессия связана со сменой климата и светового дня
08 октября 2024, 13:40
Фото: iStock/Farknot_Architect

Фото: iStock/Farknot_Architect

Дождливая погода, сокращение светового дня, заморозки — то, что влияет на наше ментальное здоровье. Многие люди осенью ощущают усталость и недостаток сил, а некоторые даже уходят в депрессию.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» сообщила, что осенняя депрессия связана со сменой климата, светового дня и перестройки организма в целом.

«Многие недооценивают, но на самом деле это все важно. Активизируются и перестраиваются все процессы, которые влияют на психику. К тому же солнца меньше, витамина D меньше», — сказала эксперт.



Она добавила, что у многих людей сентябрь и октябрь связан с интенсивной, усиленной работой после летнего отдыха, что тоже может привести к «упадку» настроения.

«Люди думают, что покорят все вершины и заработают все деньги мира, но сильный и яркий рывок в работу случается с переоценкой своих сил. Потом людям не хватает энергии, и они впадают в меланхоличные состояния, усталость», — объяснила специалист.

Психолог дала несколько советов, как сохранить свое ментальное здоровье.

  1. Не переоценивать свои силы. Когда вы приезжаете из отпусков важно постепенно входить в работу и распределять силы. Можно снизить интенсивность и включенность в работу, немного снизить ожидания от своих результатов. Чтобы не было разочарований, надо не очаровываться своими силами и предвосхищением результатов.
  2. Заранее себя подготовить. Любое изменение извне — стресс, и к нему нужно адаптироваться. Важно дать себе время, дать возможность для этой перестройки. Нужно проговаривать: я могу не все успевать, я могу уставать, я могу есть и спать больше, чем обычно — и это нормально. В этом ничего нет постыдного и ужасающего.
  3. Если вы уже впали в это состояние что вы постоянно спите, устаете, много едите или наоборот не едите, то важно признаться, что вам нужна помощь. Не ругать себя за это, а отнестись как к болезни. Во время гриппа мы ведь не ругаем себя. Нужно пожалеть себя, признать, что это случилось, и попросить помощь у близких или специалистов.

По словам Дарьи Сальниковой, нужно быть готовым к переменам, а не хвататься в середине осени за голову.

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Ефимов: Более 30 новостроек возводят и проектируют СЗАО Москвы по реновации
08 октября 2024, 14:41

Фото: iStock/Kirill Sirotiuk

В СЗАО Москвы по программе реновации строятся 20 домов, еще 11 новостроек уже готовятся к сдаче. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В СЗАО в общей сложности проектируют и строят 31 новостройку – свыше 642 тысяч квадратных метров жилья. Это позволит предоставить новые современные квартиры более чем 20 тысячам москвичей. Больше всего новых домов строят в Хорошево-Мневниках, Северном Тушине, а также в Щукине», – рассказал Ефимов.

Всего к переезду в новые квартиры готовятся 86 тысяч жителей северо-западного округа столицы. Кроме строящегося жилья там уже ввели в эксплуатацию и передано под заселение 16 новых домов, в которые уже переехали 7,9 тысячи человек.

Во дворах новых домов проводится озеленение, обустраиваются детские и спортивные площадки, а также зоны для тихого отдыха.

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#реновация
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В Люберцах оштрафовали нарушителей правил перехода через ж/д пути
08 октября 2024, 14:31

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Четырёх человек, переходивших железнодорожные пути в неположенном месте, оштрафовали в ходе специального рейда, который проводился на станции Люберцы-2, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В рейде «Сохрани себе жизнь», направленном на снижение травматизма на железной дороге, приняли участие сотрудники муниципальной администрации, РЖД, административно-пассажирской инспекции и полицейские. Во время рейда были выявлены четыре нарушителя, которые переходили пути в неположенном месте», — говорится в сообщении.
На нарушителей были составлены протоколы об административном правонарушении, предполагающие уплату штрафа в размере 1,5 тыс. рублей.

В ходе рейда жителям и гостям города напомнили, что железная дорога является местом повышенной опасности, поэтому жизненно важно соблюдать правила: переходит пути только в специально оборудованным для этого местах, пользоваться пешеходными мостами и настилами, а также выключать гаджеты и вынимать наушники при приближении к путям.

Отмечается, что с начала 2024 года в Люберцах в результате происшествий на железной дороге погибли пять человек.

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#люберцы
#железная дорога
#железнодорожная станция
#безопасность
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Экс-следователь Тамбиев получил 16 лет колонии за рекордную взятку в биткоинах
08 октября 2024, 14:28

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Балашихинский районный суд Московской области приговорил к 16 годам лишения свободы бывшего следователя Марата Тамбиева. Он обвинялся в получении взятки рекордного размера, причём в цифровой валюте.
Суд признал Тамбиева полностью виновным во вменяемом ему преступлении, передаёт корреспондент ТАСС из зала суда. Назначенное ему наказание экс-следователь будет отбывать в колонии строгого режима. Он обвинялся по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Кроме отбывания срока заключения, Тамбиеву предстоит выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей.

Следствие, прокуратура и суд установили, что Тамбиев в составе организованной группы, состоявшей из его бывших коллег, вымогал взятку у членов хакерской группировки Infraud Organization за прекращение их уголовного преследования. Они получили от сетевых мошенников мзду в криптовалюте, эквивалентную 7,3 миллиарда рублей.

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#хакер
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Новые зоны отдыха обустроят на территории онкоцентра ГКБ им. Юдина в Москве
08 октября 2024, 14:18

Фото: iStock/wichayada suwanachun

Новые зоны отдыха обустроят около онкологического центра ГКБ им. С.С. Юдина на юге Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
В этом году специалисты комплекса городского хозяйства проводят благоустройство территории онкоцентра при больнице имени Юдина, где также находится научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии имени Л.И. Свержевского.

«Главная задача – создать для пациентов комфортную среду, способствующую их скорейшему выздоровлению, сделать пространство более функциональным, удобным для посетителей и медперсонала», – передаёт слова Бирюкова «Москва 24».
В настоящее время производится обустройство новых пешеходных дорожек и монтаж инженерных сетей. Также специалисты проводят работы по ремонту и реставрации кирпичного забора и делают новые площадки в зонах отдыха.

Кроме того, в ходе работ будет обновлено пространство вокруг бюста Л.И. Свержевского. Его превратят в полноценную зону отдыха для пациентов. Там уложат новую плитку, установят скамейки, высадят кустарники и оформят клумбы.

Также две зоны отдыха разместятся у строения №6 и терапевтического отделения. Там будут обустроены дорожки и установлены навесы со скамейками.

Бирюков добавил, что для отдыха персонала будут созданы три отдельные площадки.

Специалисты реорганизуют парковочные месты и установят навигационные модули для транспорта и пешеходов.

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#отдых
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Каширский регоператор продолжает модернизацию контейнерного парка
08 октября 2024, 13:37

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Каширский региональный оператор продолжает масштабную модернизацию контейнерного парка. В сентябре специалисты отремонтировали и заменили устаревшие контейнеры и бункеры на новых площадках в 11 городских округах региона, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Рабочие отремонтировали ​85 контейнеров ТКО, 81 контейнер РСО и 9 бункеров КГО.

​Заменено было 159 контейнеров ТКО, 88 бункеров ​РСО и 4 бункера КГО.

Кроме того, специалисты установили 82 ​контейнера ТКО, 61 ​контейнер РСО и 29 бункеров КГО.

Модернизация контейнерного парка проводится региональным оператором по поручению Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области на постоянной основе.

Главная цель — улучшить качество услуг по вывозу отходов и создать комфортные условия для жителей Московской области.

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На 20 участках дорог в Подмосковье обустроили шумовые полосы
08 октября 2024, 13:35

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Шумовые полосы обустроили на 20 участках региональных дорог в одиннадцати городских округах Московской области, работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Работы объёмом более 260 квадратных метров выполнены в 11 городских округах на участках, где необходимо привлечь внимание водителей к соблюдению скоростного режима. Планируется нанести еще 42 комплекта шумовых полос», — рассказал глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Шумовые полосы появились на дорогах в Одинцовском округе, Балашихе, Ступине, Черноголовке, Серпухове, Зарайске и в ряде других округов.

В министерстве отметили, что шумовые полосы обустраивают перед железнодорожными переездами, выездами на автомобильные магистрали, в районе пешеходных переходов и перекрёстков.

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#подмосковье
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Декларацию о создании модной федерации БРИКС подписали в Москве
08 октября 2024, 13:22

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

На Международном форуме BRICS+ Fashion Summit, завершившемся в Москве 5 октября, подписали декларацию о создании Международной модной федерации БРИКС. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента культуры.
Отмечается, что перед объединением поставлены основные задачи: укрепление партнёрских связей между отраслевыми сообществами разных государств, содействие устойчивому развитию индустрии, культурный обмен, поддержка молодых специалистов и оказание помощи дизайнерам в выходе на международный рынок.

Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина подчеркнула, что декларация была подписана главами профильных ассоциаций, учебных заведений и организаторами недель моды, которые приехали из более чем 50 стран. В число этих государств вошли Россия, Египет, Индия, ЮАР, Эфиопия, Кения, Эквадор и многие другие.

Также она добавила, что создание такой представительной международной федерации является одним из важнейших результатов форума, состоявшегося в российской столице. По итогам можно сказать, что вновь были подтверждены общие подходы и большой потенциал развития.

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#декларация
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Семье участника СВО из Красногорска подарили стиральную машину
08 октября 2024, 13:21

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Стиральную машину получила взамен сломавшейся семья Каплан из Красногорска, глава которой Станислав был призван на СВО и потерял в боях правую руку. Бытовую технику подарил глава округа Красногорск Дмитрий Волков, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Подарок доставили во время визита первого заместителя главы округа Натальи Тимошиной. Семья нуждается в поддержке — здесь растёт двое сыновей, а Станислав в настоящее время проходит лечение в военном госпитале им. Вишневского. Ему уже провели три операции и сейчас готовят к протезированию, потом его ждёт медицинская реабилитация», — говорится в сообщении.
В администрации заверили, что семье героя и впредь будут помогать в разных сферах, в частности, им окажут содействие в протезировании и реабилитации Станислава, а его детей помогут устроить в спортивные секции.

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В Волоколамске прошла военно-патриотическая акции «Марш кремлёвских курсантов»
08 октября 2024, 13:06

Фото: пресс-служба администрации г. о. Волоколамск

Волоколамский район стал местом проведения военно-патриотической акции «Марш кремлёвских курсантов». В рамках мероприятия студенты и курсанты прошли маршрут, который в 1941 году за 36 часов преодолели кремлёвские курсанты Отдельного курсантского полка. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Участники акции прошли маршрут в полном обмундировании, с точным макетом оружия и отдали дань памяти солдатам Великой Отечественной войны у мемориалов и братских захоронений.

6 октября участники акции почтили память 11 героев-сапёров на мемориале «Взрыв» на 114-м километре Волоколамского шоссе. В 6 км от этого места, у деревни Строково, 11 бойцов 1077 стрелкового полка отдали свои жизни, чтобы обеспечить организованный отход полка на новый рубеж.

7 октября у памятника Кремлёвским курсантам в селе Ярополец Волоколамского района собрались ветераны вооружённых сил, курсанты, военнослужащие, студенты, кадеты и юнармейцы, демонстрируя единство и верность памяти предков, которые защитили Отечество.

Более 800 человек пришли почтить память героев Великой Отечественной войны.

«Мы благодарим всех участников и организаторов марша за их преданность памяти героев и за стремление сохранить историческую правду о событиях тех лет. Пусть этот день станет напоминанием о том, что единство и верность своим корням — это то, что делает нас сильными и способными преодолеть любые трудности», — сказала временно исполняющая обязанности главы Волоколамского округа Наталья Козлова.
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