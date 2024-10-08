«Постоянно спите и много едите»: Психолог дала советы, как избежать осенней депрессии

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Дождливая погода, сокращение светового дня, заморозки — то, что влияет на наше ментальное здоровье. Многие люди осенью ощущают усталость и недостаток сил, а некоторые даже уходят в депрессию.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» сообщила, что осенняя депрессия связана со сменой климата, светового дня и перестройки организма в целом.
Она добавила, что у многих людей сентябрь и октябрь связан с интенсивной, усиленной работой после летнего отдыха, что тоже может привести к «упадку» настроения.
Психолог дала несколько советов, как сохранить свое ментальное здоровье.
По словам Дарьи Сальниковой, нужно быть готовым к переменам, а не хвататься в середине осени за голову.
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«Многие недооценивают, но на самом деле это все важно. Активизируются и перестраиваются все процессы, которые влияют на психику. К тому же солнца меньше, витамина D меньше», — сказала эксперт.
Она добавила, что у многих людей сентябрь и октябрь связан с интенсивной, усиленной работой после летнего отдыха, что тоже может привести к «упадку» настроения.
«Люди думают, что покорят все вершины и заработают все деньги мира, но сильный и яркий рывок в работу случается с переоценкой своих сил. Потом людям не хватает энергии, и они впадают в меланхоличные состояния, усталость», — объяснила специалист.
Психолог дала несколько советов, как сохранить свое ментальное здоровье.
- Не переоценивать свои силы. Когда вы приезжаете из отпусков важно постепенно входить в работу и распределять силы. Можно снизить интенсивность и включенность в работу, немного снизить ожидания от своих результатов. Чтобы не было разочарований, надо не очаровываться своими силами и предвосхищением результатов.
- Заранее себя подготовить. Любое изменение извне — стресс, и к нему нужно адаптироваться. Важно дать себе время, дать возможность для этой перестройки. Нужно проговаривать: я могу не все успевать, я могу уставать, я могу есть и спать больше, чем обычно — и это нормально. В этом ничего нет постыдного и ужасающего.
- Если вы уже впали в это состояние что вы постоянно спите, устаете, много едите или наоборот не едите, то важно признаться, что вам нужна помощь. Не ругать себя за это, а отнестись как к болезни. Во время гриппа мы ведь не ругаем себя. Нужно пожалеть себя, признать, что это случилось, и попросить помощь у близких или специалистов.
По словам Дарьи Сальниковой, нужно быть готовым к переменам, а не хвататься в середине осени за голову.
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Анастасия Бондарева