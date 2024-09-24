«Шизоидное поведение»: Психолог прокомментировала заявление Алсу про нарциссизм экс-мужа

«Правовое информирование детей по тематике безопасности дорожного движения, привитие им навыков безопасного поведения на дорогах — приоритетное направление деятельности Госавтоинспекции, которое осуществляется во взаимодействии с органами образования. Задания онлайн-олимпиады позволяют ее участникам в интерактивной форме проверить свои знания и получить новые по основам правил дорожного движения. Самая важная задача олимпиады — снижение детской смертности в результате дорожно-транспортных происшествий», — отметил начальник Госавтоинспекции МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.