«Шизоидное поведение»: Психолог прокомментировала заявление Алсу про нарциссизм экс-мужа

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41-летняя Алсу в своем микроблоге дала понять, что считает экс-супруга Яна Абрамова нарциссом, который никак ее «не оставит в покое».
«Явный нарцисс будет открыто обвинять вас, а скрытый нарцисс будет пытаться манипулировать вами более тонко. Нарцисс будет распространять ложь или создавать приукрашивания о своей жертве, чтобы разрушить репутацию человека», — высказалась артистка.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» прокомментировала такое заявление, объяснив, что нарциссизм бывает конструктивный и деструктивный.
«Сам по себе нарциссизм характерен для многих людей. Конструктивный не несет никаких воздействий на другого человека. Если говорим про бизнесменов и предпринимателей, то он перерастает в амбиции, достижения, финансовую реализацию, управление. И тогда все вокруг понимают, что человек уважаем и достоин внимания. Деструктивный нарциссизм — это когда мы воздействуем на другого человека, чтобы получить то самое признание. Скорее всего это симптом чего-то большего. Если мы говорим про то, что человек публично унижает и бьет, делает внешне и внутренне все, чтобы показать свою значимость, это уже похоже на шизоидное поведение и психическое расстройство. А это уже как раз страшно. Когда человек получает то, что ему нужно, благодаря унижению других», — объяснила эксперт.
По словам психолога, если мужчина бьет и всяческими способами доказывает женщине, что она никчемная и ничего в жизни не добилась, то это пример не только нарциссизма, а комплекса разных симптомов одной большой проблемы.
Дарья Сальникова также рассказала, по каким признакам распознать нарцисса на начальных этапах взаимоотношений.
- Эта личность будет выходить в быстрый доверительный контакт и не всегда делать то, что говорит: хочешь детей — будут дети, хочешь квартиру — будет квартира, хочешь в путешествие — поехали. Женщина доверяет этим словам, а потом постепенно начинается унижение.
- Очень странные комплименты, когда замечают минусы, принимают их, но потом все-таки выставляют как минусы: у тебя такие большие зубы, но это такая изюминка в тебе, я их обожаю. Так начинают зарождаться комплексы, что что-то не так: зубы не такие, фигура не такая, готовлю не очень вкусно. И постепенно это распространяется на все сферы жизни.
- Желание понравиться всем вокруг, чтобы начать закладывать фундамент сомнений: маме поможет, дочку в садик отведет, костюм заберет, а потом придет домой и скажет: «Я для тебя все делаю, что бы ты не попросила, а ты меня не ценишь, тебе всегда недостаточно. С тобой невозможно жить, у тебя странные увлечения и работа». И у женщины происходит когнитивный диссонанс, потому что внешне все прекрасно, и если пожаловаться маме или подружкам, то они не поверят.
- Когда у человека не сходятся его субъективные представления с объективным миром, то есть его фантазии не сходятся с реальностью. Это звонок, что человек живет в своем патологическом мире, и свято верит в то, что он идеальный. У него нет рефлексии.
Войдя в длительный контакт с нарциссом, по мнению психолога, в семье может произойти «уничтожение личности».
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