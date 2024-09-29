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Уралдронзавод разработал тяжёлый боевой дрон «Бердыш»

29 сентября 2024, 13:13
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Уралдронзавод разработал тяжёлый боевой дрон «Бердыш», который способен атаковать цели противника с помощью огнемёта и гранатомёта, минировать территорию, осуществлять транспортировку грузов и разведку. Об этом гендиректор предприятия Владимир Ткачук сообщил в беседе с ТАСС.
Отмечается, что новейший модульный дрон, в зависимости от поставленной перед ним задачи, способен устанавливать противотанковые и противопехотные мины, а также сбрасывать на цели противника мощный фугас.

Также дрон оснащён реактивным пехотным огнемётом «Шмель» и ручным противотанковым гранатомётом (РПГ-30) «Крюк».



Дрон может доставлять грузы до 20 кг на расстоянии до 25 км.

В настоящее время разработанный Уралдронзаводом дрон проходит испытания на полигоне.

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#оружие
#завод
В США умерла символ «культурной революции» Китая
В США в возрасте 77 лет умерла символ «культурной революции» Китая Сун Биньбинь
29 сентября 2024, 13:01

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В США в возрасте 77 лет умерла Сун Биньбинь, которую называют символом «культурной революции» Китая. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal. Отмечается, что она скончалась 16 сентября в Нью-Йорке.
По данным издания, Сун Биньбинь в Штатах запомнили как деятеля науки — в 1989 году она защитила докторскую в Массачусетском технологическом институте.

В 60-е годы прошлого века Сун Биньбинь, дочь генерала Сун Жэньцюна, одного из основателей коммунистической партии Китая, запомнилась как лидер хунвейбинов, которые подчинялись Мао Цзэдуну. Отмечается, что именно она призывала преследователь учителей, которые пытались бороться с революцией.

Ранее сообщалось, что в Великобритании скончалась актриса Маргарет (Мэгги) Смит, известная зрителям по ролям в экранизации книг о Гарри Поттере и сериалу «Аббатство Даунтон». Ей было 89 лет. О биографии артистки, ее личной жизни и самых ярких ролях — в материале «Радио 1».

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#китай
#сша
#культура
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Россияне оценили идею о сокращении срока обучения в школах
Superjob: треть россиян выступили за сокращение срока обучения в школах
29 сентября 2024, 11:51

Фото: iStock/Drazen Zigic

Россияне выступили за сокращение срока обучения в школах. Инициативу положительно оценила треть опрошенных сервисом по поиску работы Superjob.
Основными доводами респондентов является то, что в годы Советского союза школьники учились 10 лет, после чего становились прекрасными специалистами. Часть опрошенных заявила, что один или два года обучения однозначно являются лишними. А остальные отметили, что в 18 лет уже можно жениться, а дети всё ещё сидят за партами.

При этом, по результатам опроса порядка 60% респондентов негативно отнеслись к идее сокращения продолжительности обучения в школе.

Всего в опросе приняли участия 1,6 тысяч россиян и 500 родителей школьников.

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#школа
#образование
#россия
#россияне
#опрос
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Япония отправила в Китай двух гигантских панд
Kyodo: гигантские панды Лили и Синсин вылетели в Китай чартерным рейсом
29 сентября 2024, 10:48

Фото: iStock/Foreverhappy-Mee

Двух гигантских панд из зоопарка Уэно в Токио отправили чартерным рейсом в Китай из международного аэропорта Нарита. Об этом информирует агентство Kyodo.
Отмечается, что речь идет 19-летних самце Лили и самке Синьсинь. По прилете их доставят в Китайский центр по сохранению и исследованию гигантских панд в провинции Сычуань. Панды появились на свет в 2005 году.

Отправить панд в КНР было решено из-за ухудшения здоровья животных. Согласно информации агентства, у панд наблюдалось высокое давление.

Напомним, все панды мира принадлежат Китаю. Государства могут брать животных в аренду. Для этого они платят Пекину от 250 тысяч долларов до 1 миллиона долларов за каждую пару особей.

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#животное
#китай
#япония
#зоопарк
#здоровье
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В Госдуме раскрыли, кто получит надбавку к пенсии в 2025 году
Депутат Бессараб: пенсионеры старше 80 лет получат надбавку в 2025 году
29 сентября 2024, 09:07

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Инвалиды первой группы, а также пенсионеры старше 80 лет в следующем году получат надбавку к пенсии. Об этом РИА Новости сообщила член комитета Госдумы РФ по социальной политике Светлана Бессараб.
По ее словам, размер прибавки составит 1,2 тысячи рублей. Парламентарий отметила, что надбавка будет индексироваться в составе соответствующей пенсии.

Отмечается, что тем, кто получает две пенсии, надбавка будет добавлена к одной из них. На сегодняшний день в РФ такую надбавку получают около 2,5 миллиона человек, добавила Бессараб. Согласно мнению Социального фонда России, в результате изменения законодательства число получателей может удвоиться.

Напомним, с 1 октября этого года в России также запланировано повышение пенсионных выплат.

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#пенсии
#изменения
#человек
#доплаты
#рф
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В деле бывшего замглавы Минобороны РФ Иванова появились новые автомобили
29 сентября 2024, 04:58

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

У бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова появился новый автомобиль. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные из регистрационных документов.
Речь идет о Cadillac Escalade образца 2021 года и раритетном автомобиле 1967 года выпуска.

В июне сообщалось, что в коллекции Иванова обнаружены роскошные автомобили. Бывшему заместителю министра обороны принадлежали внедорожник Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V-Class. Стоимость номерных знаков обоих автомобилей превысила 6 миллионов рублей.

До этого стало известно об особняке Иванова стоимостью 1 миллиард рублей в клубном дачном поселке «Раздоры-2» на Рублево-Успенском шоссе. Трехэтажное здание площадью 1 000 квадратных метров отделано дорогими высококачественными материалами.

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#тимур иванов
#минобороны рф
#уголовное дело
#суд
#автомобиль
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Российскому музыканту грозит уголовное дело за дискредитацию ВС РФ
Музыканту Котлярову* грозит уголовное дело за дискредитацию ВС РФ
29 сентября 2024, 03:45

Фото: istockphoto/ ToL_U4F

На лидера группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова* заведено уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом информационному агентству ТАСС сообщили в правоохранительных органах.


В случае предъявления обвинения известному российскому музыканту грозит до пяти лет лишения свободы.

Котляров* был признан иностранным агентом в сентябре 2023 года. По данным Минюста России, вокалист открыто делал заявления в пользу Украины, а также участвовал в изготовлении сообщений и материалов создании агентов в интересах неограниченного круга лиц.

Ранее суд оштрафовал Котлярова на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии России. Котляров был признан виновным по части 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях.

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* внесен Минюстом в реестр иноагентов
#музыканты
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#вс рф
#иноагенты
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В калининградской школе детям предложили учить узбекский язык из-за мигрантов
29 сентября 2024, 02:51

Фото: iStock/alexeyrumyantsev

Директор школы в Калининграде предложил детям изучать узбекский язык. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец».
Скандал разгорелся из-за того, что в одном классе было шесть детей-мигрантов, которые почти не говорили по-русски. Когда этот вопрос подняли на родительском собрании, директор школы сделала необычное предложение.

Мать одного из учеников объяснила, что слова директора были вырваны из контекста. По ее словам, он призвал родителей поставить себя на место мигрантов и понять, что им приходится труднее.

«Полушутя, она добавила, что детей мигрантов можно поддержать, выучив несколько слов на узбекском», – сказала родитель.

Телеканал «Царьград» утверждает, что мигранты якобы начали угрожать другим родителям. Более того, они даже предлагали недовольным найти для своих детей другую школу.

Ранее Министерство образования заявило, что соотношение детей мигрантов и местных учеников в российских школах оказалось выше, чем ожидалось. В ведомстве также подчеркнули, что в таких случаях необходимы учителя для оказания психологической и педагогической поддержки детям, а также дополнительные занятия по русскому языку.

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#мигранты
#школа
#учитель
#калининград
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День Веры, Надежды и Любови 30 сентября: Что нужно сделать, чтобы не плакать весь год?
30 сентября православные отметят День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
29 сентября 2024, 00:00

Фото: istock / jk_light

30 сентября православная церковь отмечает день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Этот праздник имеет глубокие исторические корни и связан с множеством народных примет и традиций.
В материале «Радио 1» расскажем, что можно и нельзя делать 30 сентября.

Мученицы Вера, Надежда и Любовь и мать их София — история

Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и их мать София жили в Риме во II веке. Во времена гонений на христиан император Адриан приказал привести их к себе. София и её дочери отказались отречься от христианской веры и были подвергнуты жестоким пыткам, однако они не сдались и остались верными своим убеждениям. В итоге все четверо были казнены.

С 777 года мощи святых мучениц хранились в Эльзасе в церкви Эшо. С того времени монастырь при церкви называли аббатством святой Софии. Деревня Эшо стала местом паломничества для множества верующих в Средние века.

Традиции на Веру, Надежду и Любовь

На Руси этот праздник имел особое значение. Считалось, что в этот день нужно соблюдать определённые традиции, чтобы привлечь удачу и благополучие.

Молитвы и обращения к святым. В этот день люди молятся святым мученицам Вере, Надежде, Любови и их матери Софии о защите и помощи.

Обряды очищения. Некоторые люди проводят обряды очищения дома и тела, чтобы избавиться от негативной энергии и привлечь благополучие.

Фото: istock / ipopba

Почитание семейных ценностей. Этот день также считается благоприятным для укрепления семейных уз и проведения времени с близкими.

Что можно делать 30 сентября

В этот день стоит заняться следующими делами:

В этот день принято готовить постные блюда из капусты, грибов, рыбы. Это символизирует отказ от мирских удовольствий и сосредоточение на духовном.

Считается, что посещение церкви в этот день поможет очистить душу и привлечь удачу.

В этот день принято помогать нуждающимся, чтобы привлечь к себе удачу и благополучие.

Согласно поверью, каждая женщина, девушка и девочка 30 сентября должна обязательно поплакать, чтобы потом весь год не реветь.

Фото: istock / Siarhei Khaletski

Что нельзя делать 30 сентября

В этот день нельзя охотиться и ловить рыбу, чтобы не побеспокоить лесных и водных духов.

Не рекомендуется начинать новые дела.

30 сентября важно избегать конфликтов и ссор, чтобы не привлекать негативную энергию.

Не стоит заниматься тяжелым трудом: На Руси верили, что тяжелый физический труд может принести неудачи и травмы.

Громкие вечеринки и праздники лучше перенести на другой день, чтобы не привлекать внимания злых духов.

В этот день не стоит посещать кладбища, так как считается, что души умерших могут беспокоить живых.

Стрижка и покраска волос могут привести к проблемам со здоровьем и удачей.

Вынос мусора в этот день может привести к финансовым потерям.

30 сентября лучше избегать использования острых предметов, чтобы не привлечь негативную энергию.

«Птичья костка» или Людмилин день 29 сентября: как укрепить здоровье и не лишиться денег
«Птичья костка» или Людмилин день 29 сентября: как укрепить здоровье и не лишиться денег

Приметы на 30 сентября

  • Если в этот день идёт дождь, то зима будет снежной и холодной.
  • На небе много звёзд — следующий год будет урожайным.
  • Если в этот день увидеть радугу, то это предвещает счастье и удачу.
  • На деревьях много листьев — зима будет долгой и суровой.
  • Если в этот день птица залетит в дом, то это предвещает скорую свадьбу или рождение ребёнка.

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Глава Одинцовского округа Иванов открыл детский сад №65 после капремонта
28 сентября 2024, 18:40

Фото: пресс-служба Одинцовского округа

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов открыл детский сад №65 после капитального ремонта по президентской программе. В здании были заменены все инженерные системы, фасад, кровля, проведена внутренняя отделка и благоустроена прилегающая территория. Об этом сообщили в пресс-службе округа.
Глава округа вместе с начальником Управления образования Ольгой Ткачевой, депутатом окружного Совета депутатов Ниной Гинтовой, воспитанниками дошкольного учреждения, их родителями и педагогами оценил обновленные групповые комнаты и спальни, пищеблок, учебные кабинеты, актовый и многофункциональный спортивный залы.

Также воспитателей поздравили с профессиональным праздником — Днём работников дошкольного образования. Коллектив детского сада №65 поблагодарили их за труд и терпение в воспитании юных жителей округа.

«Воспитатель — это волшебник, который помогает делать первые шаги нашим самым маленьким мечтателям в этом сложном, но очень интересном мире. Я хочу сердечно вас поблагодарить – за верность профессии, терпение, мудрость и творческий подход к каждому малышу. Спасибо вам большое за то, что вы делаете!», — отметил Иванов.
По словам главы округа, на прилегающей к учреждению территории были проведены комплексное благоустройство и озеленение. В процессе благоустройства садика было установлено одиннадцать прогулочных веранд, смонтировано игровое оборудование, теневые навесы и травмобезопасное покрытие.

Фото: пресс-служба Одинцовского округа

Иванов подчеркнул, что дошкольному учреждению практически 50 лет, однако благодаря проведенному капремонту, здание можно считать новым.

«Мы постарались сделать максимально комфортные условия для наших ребят. Здесь теперь есть уютные игровые комнаты, спальни, кабинет логопеда, музыкальный и спортивный залы, медицинский кабинет. Тем самым приблизились к самым современным стандартам дошкольного образования», — сказал глава округа.

Фото: пресс-служба Одинцовского округа

Иванов заключил, что всего в детском саду будет порядка 240 детей — это 11 групп. По словам мамы воспитанницы старшей группы Ирины Мыльниковой, вернутся в обновленный и благоустроенный сад очень приятно.

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#одинцовский городской округ
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