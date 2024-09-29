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Уралдронзавод разработал тяжёлый боевой дрон «Бердыш», который способен атаковать цели противника с помощью огнемёта и гранатомёта, минировать территорию, осуществлять транспортировку грузов и разведку. Об этом гендиректор предприятия Владимир Ткачук сообщил в беседе с ТАСС.
Отмечается, что новейший модульный дрон, в зависимости от поставленной перед ним задачи, способен устанавливать противотанковые и противопехотные мины, а также сбрасывать на цели противника мощный фугас.
Также дрон оснащён реактивным пехотным огнемётом «Шмель» и ручным противотанковым гранатомётом (РПГ-30) «Крюк».
Дрон может доставлять грузы до 20 кг на расстоянии до 25 км.
В настоящее время разработанный Уралдронзаводом дрон проходит испытания на полигоне.
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Также дрон оснащён реактивным пехотным огнемётом «Шмель» и ручным противотанковым гранатомётом (РПГ-30) «Крюк».
Дрон может доставлять грузы до 20 кг на расстоянии до 25 км.
В настоящее время разработанный Уралдронзаводом дрон проходит испытания на полигоне.
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Анастасия Чинкова