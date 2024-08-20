Ответ Хаймарсу: Россия испытала в бою новейший ракетный комплекс

Фото: Минобороны РФ
Россия испытала в боевых условиях новую модификацию зенитного ракетно-пушечного комплекса – ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ». Испытания показали, что комплекс соответствует всем требуемым характеристикам.
«Комплекс «Панцирь-СМ-СВ», разработанный холдингом «Высокоточные комплексы», подтвердил выполнение заданных характеристик в ходе проведения испытания и боевой работы», – цитирует ТАСС комментарий Ростеха.
«Панцирь» базируется на новых гусеничных шасси ГМ-352М1Е, что позволяет использовать его в условиях бездорожья для сопровождения сухопутных войск. Новый ЗРПК можно использовать в тылу, так и в ближнем бою. За счет двух типов зенитных управляемых ракет комплекс обладает увеличенной зоной поражения.
ЗРПК способен бить на больших расстояниях с точностью в один квадратный метр. По многим характеристикам новый российский комплекс превосходит американскую систему HIMARS.
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Лия Мурадьян