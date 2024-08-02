«Ростех» создал сверхпрочную антенну для монтажа поверх защитных «мангалов»

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Холдинг «Росэлектроника», входящий в госкорпорацию «Ростех», разработал специальную высокопрочную антенну. Её, в частности, можно устанавливать поверх противодронной защиты («мангалов») и маскировочных сетей.
Это изделие может применяться широким спектром радиостанций и устанавливаться как на стационарные объекты, так и на подвижную технику, сообщила пресс-служба госкорпорации. Благодаря универсальному крепёжному основанию новую антенну можно смонтировать на любой поверхности. Для усиления прочности конструкции были использованы современные композитные материалы.
Новая система согласующе-трансформирующих устройств обеспечит стабильный приём и передачу сигнала при любых погодных условиях и в разных диапазонах частот. Новая антенна впервые будет представлена в рамках объединённой экспозиции холдинга «Росэлектроника» на форуме «Армия-2024».
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Александр Бойцов