Урсула фон дер Ляйен возглавила список самых влиятельных женщин Forbes

Фото: РИА Новости/Стрингер
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен возглавила список самых влиятельных женщин этого года по версии журнала Forbes.
Отмечается, что на вторую строчку списка попала глава Европейского центрального банка Кристин Лагард. Тройку лидеров завершает вице-президент США Камала Харрис. Четвёртое и пятое места заняли премьер-министр Италии Джорджа Мелони и американская певица Тейлор Свифт.
Список состоит из 100 позиций. На последнем месте разместилась кукла Юарби.
Forbes отмечает, что рейтинг основывается на показателях богатства, медийности, влиянии на общественное мнение, а также сферы, по которым происходит воздействие.
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Список состоит из 100 позиций. На последнем месте разместилась кукла Юарби.
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Анастасия Чинкова