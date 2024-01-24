Ушел из жизни актер Азер Курбанов из советских детских фильмов

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Скончался актер Азер Курбанов, который снимался в 1950-1960-х годах в нескольких заметных советских детских фильмах. О его смерти сообщил работник культуры Юсиф Шейхов.
По его словам, причиной смерти Курбанова стада длительная болезнь. Последние 30 лет он проживал в американском штате Нью-Джерси, где руководил фирмой по перевозке инвалидов.
Актер родился в Азербайджане, где окончил вокальное отделение Азербайджанской государственной консерватории. Он прославился ролью Рашида в знаменитой сказке «Волшебный халат». Еще через год он сыграл принца Джафара в комедии Одесской киностудии «Иностранка».
24 января также стало известно о смерти режиссера документального кино Юрия Сальникова. Ему было 88 лет. Юрий Сальников создал более 100 документальных фильмов и программ, был членом союза кинематографистов РФ, 25 лет работал во ВГИКе. Там вместе с Виктором Лисаковичем и Алексеем Гелейном выпустил 5 мастерских режиссеров документального кино.
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Актер родился в Азербайджане, где окончил вокальное отделение Азербайджанской государственной консерватории. Он прославился ролью Рашида в знаменитой сказке «Волшебный халат». Еще через год он сыграл принца Джафара в комедии Одесской киностудии «Иностранка».
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Элина Позднякова