Ушёл из жизни немецкий музыкант, создатель группы Boney M. Фариан

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На 83 году жизни скончался немецкий музыкант, создатель известной группы Boney M. Франк Фариан, об этом сообщает NTV.
По информации СМИ, музыкант скончался в собственном доме в Маями. При этом, причины его смерти не уточняются.
Фариан является автором всеми любимого хита Daddy Cool. Помимо этого, музыкант основал ряд других поп-проектов, среди которых: Eruption, Precious Wilson, Far Corporation, Milli Vanilli, La Bouche. К тому же, в 80-х годах прошлого века он считался самым успешным продюсером международного уровня.
Напомним, 18 января стало известно о смерти известного театрального критика Валерия Семеновского. Как сообщили в ГИТИС, он был педагогом очень многих крупнейших театральных критиков России.
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Фариан является автором всеми любимого хита Daddy Cool. Помимо этого, музыкант основал ряд других поп-проектов, среди которых: Eruption, Precious Wilson, Far Corporation, Milli Vanilli, La Bouche. К тому же, в 80-х годах прошлого века он считался самым успешным продюсером международного уровня.
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Евгения Парфентьева