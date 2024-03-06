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«Ужин с Путиным и деньги»: россиянки назвали идеальный подарок на 8 марта

Большинство женщин хотят получить деньги в качестве подарка на 8 марта
06 марта 2024, 16:07
Фото: iStock/Julia_Sudnitskaya

Фото: iStock/Julia_Sudnitskaya

Женщины предпочли бы получить на 8 марта в качестве подарка деньги, свободное время препровождения, а также пошли бы на ужин с президентом России Владимиром Путиным. Такие данные следуют из опроса, проведенного NEWS.ru.
Таким образом, согласно проведенному опросу, 17% женщин ответили, что хотели бы получить деньги на 8 марта. При этом 14% опрошенных мечтают о свободном времени препровождения или походе на массаж. Еще 13% респондентов заявили о желании поужинать с Путиным, а 11% хотели бы провести вечер с любимым человеком. За цветы, сладости и украшения проголосовали всего 6% женщин.

А вот самым нежеланным подарком, по данным опроса, стало предсказание на ближайшее будущее.


Опрос проводился 5 и 6 марта. В нем приняли участие 4,2 тысяч россиянок.

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В Подмосковье открыли после реконструкции газораспределительную станцию «Монино»
06 марта 2024, 16:11

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Реконструированную газораспределительную станцию (ГРС) «Монино» ввели в эксплуатацию в городском округе Щёлково, в торжественной церемонии принял участие вице-губернатор Московской области — министр энергетики региона Евгений Хромушин, сообщает пресс-служба Минэнерго региона.
«ГРС «Монино» снабжает газом 77 тысяч жителей округов Щёлково и Лосино-Петровский, реконструкция увеличила пропускную способность станции на 70 процентов — с 68 до 115 тысяч кубических метров в час», — говорится в сообщении.
Реконструкция была проведена в рамках инвестиционной программы ПАО «Газпром» и «Программы газоснабжения и газификации Московской области на период 2021–2025 гг.». Евгений Хромушин отметил, что взаимодействие с «Газпромом» позволяет эффективно решать задачи по развитию газораспределительных сетей в регионе и напомнил, что ближайшие месяцы в регионе введут в строй ещё две газораспределительные станции: ГРС «Дубна» и «Дмитров-2».

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#минэнерго мо
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Участок федеральной трассы под Серпуховом расширят до четырёх полос
06 марта 2024, 15:52

Фото: Валерий Гореловский

Капитальный ремонт трассы А108 «Большое Московской кольцо» ведётся на участке от 348 до 354 км, проезжую часть здесь расширят с двух до четырёх полос, что увеличит пропускную способность трассы, которую используют при транзитном объезде Серпухова. О ходе работ рассказал начальник производственного отдела компании «Центравтомагистраль» Анатолий Жуков.
«Сейчас на участке ведётся устройство земляного полотна и основания насыпи для создания дополнительных полос движения. Далее запланированы работы по устройству основания дорожной одежды, укладке верхнего слоя асфальта, обустройству линий наружного освещения и остановок», — сказал Жуков.
На четырёхполосном участке будет устроено разделение потоков. Кроме того, у примыкающих к федеральной дороге съездов в населённые пункты обустроят переходно-скоростные полосы для правого и левого поворота.
Капитальный ремонт шестикилометрового участка трассы ведётся в соответствии с графиком. Открыть проезд по новой обновлённому участку планируется в четвёртом квартале текущего года.

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В Пензенской области осудили диверсантов после поджога релейного шкафа
06 марта 2024, 15:47

Фото: iStock/gorodenkoff

В Пензенской области суд вынес приговор четырем диверсантам, которые в декабре 2022 года подожгли релейный шкаф и пост секционирования контактной сети на Куйбышевской железной дороге. Об этом сообщили в Следственном комитете.
По данным RT, троих диверсантов приговорили к 11 годам лишения свободы, при этом еще одному несовершеннолетнему преступнику дали восемь лет воспитательной колонии.

В ведомстве уточнили, что преступники получали инструкции по изготовлению горючей смеси через мессенджер с украинского номера.

Ранее также сообщалось, что неизвестные пытались парализовать железнодорожное сообщение с черноморским побережьем, поджигая релейный шкаф в Краснодаре. В результате происшествия движение двух пассажирских поезда было приостановлено.

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#поезда
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#происшествия
#станции
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Минобороны подтвердило уничтожение третьего танка Abrams на Украине
Российские танкисты прямым попаданием уничтожили третий Abrams на Украине
06 марта 2024, 15:30

Фото: iStock/cla78

Стало известно о третьем уничтоженном американском танке Abrams в зоне специальной военной операции на Украине.
Изначально информацию об этом опубликовало агентство РИА Новости 6 марта. Отмечалось, что Бронемашину уничтожил с первого выстрела в ходе танковой дуэли экипаж российского Т-72Б3.

Вскоре Министерство обороны подтвердило эту информацию в своей ежедневной сводке. Кроме того, были опубликованы кадры попадания по американскому танку.



Таким образом, это уже третий Abrams, чье уничтожение в зоне СВО было официально и документально подтверждено.

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#всу
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Путин сегодня примет главу МАГАТЭ в Сочи
Песков: Путин встретится с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Сочи
06 марта 2024, 15:26

Фото: iStock/Eugene03

Президент России Владимир Путин сегодня в Сочи. Глава государства проведет рабочую встречу с директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом сообщил Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
Глава МАГАТЭ прибыл в Сочи 5 марта. Сегодня для него запланирована встреча с президентом России, на которой будут обсуждаться вопросы взаимодействия в сфере охраны объектов атомной энергетики.

Одной из ключевых тем является ситуация с Запорожской АЭС. Физическая защита станции, уничтоженная при отступлении военнослужащих Украины, была полностью восстановлена российскими специалистами. Над хранилищем отработавшего ядерного топлива создали специальный защитный навес, который предотвратит риск аварии для сотрудников и мирного населения, проживающего на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Все технологические процессы на станции сейчас находятся под контролем опытных российских специалистов.

ЗАЭС — самая крупная атомная станция в Европе, имеет 6 энергоблоков. В настоящее время один энергоблок — четвертый — находится в режиме «горячего останова», что может быть небезопасно в перспективе. Ранее Россия и МАГАТЭ договорились о консультациях по Запорожской АЭС.


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#владимир путин
#встреча
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Стало известно о «сюрпризах», которые могут готовить ВСУ для России
Эксперт Коротченко: сюрпризами от ВСУ могут стать удары дальнобойными ракетами
06 марта 2024, 15:13

Фото: iStock/rarrarorro

Заявление главы пресс-службы госдепа США Мэттью Миллера о «военных сюрпризах» для России могут означать возможные удары Украины дальнобойными ракетами по территории Российской Федерации.
Такое мнение 6 марта в интервью РИА Новости высказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его мнению, в ближайшее время Штаты могут передать Украине дополнительных средств поражения на дальние расстояния.

Коротченко также указал на то, что высказывания Вашингтона о «сюрпризах» со стороны Вооруженных сил Украины могут быть как формой поддержки и успокоения Украины, так и сигналом о продолжении террористической активности против России.

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#сша
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#мнение
#интервью
#новости
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«Если Минфин найдет деньги»: экономисты оценили идею Госдумы повысить маткапитал до 1 млн
В Госдуму внесут законопроект о повышении маткапитала до ₽1 млн
06 марта 2024, 15:08

Фото: iStock/Rostislav_Sedlacek

В Госдуму внесут законопроект, предлагающий с 1 февраля 2025 года увеличить сумму материнского капитала до одного миллиона рублей на второго ребенка, об этом в своем телеграм-канале сообщил замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
О том, поддержит ли правительство инициативу, и когда она будет реализована, рассказал «Радио 1» доктор экономических наук ИНИОН РАН Сергей Смирнов.

«Не все инициативы Госдумы находят подтверждение на уровне правительства. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы повысить материнский капитал, потому что мы знаем о ситуации, сложившейся на российском рынке жилья, образовательных и медицинских услуг. Растить детей стало дороже, чем это было в прошлом году», — заявил Смирнов.
Он также отметил, что подобного рода инициативы носят положительный характер, однако их реализация зависит от возможности бюджета.

«Материнский капитал – это забота федерального бюджета. Если Минфину удастся найти деньги на это, то решение об увеличении материнского капитала будет принято. При другом развитии событий, на мой взгляд более вероятном, материнский капитал будет индексироваться на уровне инфляции, то есть сильных скачков там происходить не будет», — объяснил эксперт.
Смирнов сообщил, что в том случае, если экономика пойдет в реальный рост, то тогда можно будет индексировать социальные выплаты темпами, опережающими инфляцию.

«В противном случае нужны будут какие-то структурные маневры. То есть если мы повышаем материнский капитал, то мы отказываемся от каких-то других расходов бюджета», — объяснил экономист.
Он добавил, что это уже не столько политический вопрос, сколько зависящий от органов исполнительной власти, которые должны все анализировать, оценивать и предлагать варианты решения проблем

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#выплаты
#материнский капитал
#социальные выплаты
#рф
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Военный эксперт рассказал о ситуации в зоне СВО
Военный эксперт Живов назвал наступление за Авдеевку приоритетом России
06 марта 2024, 14:55

Фото: istockphoto/Leestat

Приоритетом Российской армии по-прежнему является продвижение за линию Авдеевки, где военные оттесняют Вооруженные силы Украины (ВСУ) к их последнему на данном участке серьезному укрепленному району — Славянску, Краматорску, Константиновке.
Такое мнение 6 марта высказал политолог и военный эксперт Алексей Живов в интервью изданию «Лента.ру». Эксперт охарактеризовал продвижение за линию Авдеевки как организованное и хорошо продуманное.

«Мы видим, что у нас сосредоточены значительные резервы, и, судя по развитию боевых действий, активно используется авиация для бомбардировок, включая бомбы с планирующим модулем ФАБ-250, 500 и 1500, что существенно способствует успеху наступательных операций», — пояснил Живов.
Он отметил, что после отступления ВСУ из Авдеевки динамика, которую российские военные смогли обрести, постепенно уменьшается, так как линия фронта начинает стабилизироваться, а противник перемещает свои резервы. Тем не менее, благодаря собранному наступательной группировкой потенциалу, Вооруженные силы Российской Федерации продолжают продвигаться вперед, подчеркнул Живов.

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#всу
#расстрел
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В правительстве Воронежской области опровергли информацию о взрывах в регионе
06 марта 2024, 14:46

Фото: iStock/dzika_mrowka

Руководитель управления пресс-службы правительства Воронежской области Андрей Цветков опроверг информацию о взрывах возле нефтехранилища.
«У нас была атака беспилотников утром, о чём были официальные сообщения. Больше ничего не было. Откуда информация такая — для меня загадка. Более того, официально пресс-служба правительства ничего ни о каких нефтехранилищах не сообщала», — цитирует RT Цветкова.

Там также уточнили, что, по информации одного источника, один из дронов упал утром, однако это произошло в 700 км от Воронежа. Поэтому информация о взрывах в регионе не является достоверной.

Напомним, ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства сообщил, что возле нефтехранилища под Воронежем прозвучал громкий взрыв.

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