«Ужин с Путиным и деньги»: россиянки назвали идеальный подарок на 8 марта

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Женщины предпочли бы получить на 8 марта в качестве подарка деньги, свободное время препровождения, а также пошли бы на ужин с президентом России Владимиром Путиным. Такие данные следуют из опроса, проведенного NEWS.ru.
Таким образом, согласно проведенному опросу, 17% женщин ответили, что хотели бы получить деньги на 8 марта. При этом 14% опрошенных мечтают о свободном времени препровождения или походе на массаж. Еще 13% респондентов заявили о желании поужинать с Путиным, а 11% хотели бы провести вечер с любимым человеком. За цветы, сладости и украшения проголосовали всего 6% женщин.
А вот самым нежеланным подарком, по данным опроса, стало предсказание на ближайшее будущее.
Опрос проводился 5 и 6 марта. В нем приняли участие 4,2 тысяч россиянок.
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А вот самым нежеланным подарком, по данным опроса, стало предсказание на ближайшее будущее.
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Элина Позднякова