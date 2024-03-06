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Стало известно, какие подарки предпочитают женщины на 8 марта

Большинство российских женщин мечтают о романтическом подарке на 8 марта
06 марта 2024, 11:43
Фото: iStock/Andrii Borodai

Фото: iStock/Andrii Borodai

Большинство российских женщин хотели бы получить романтический подарок на 8 марта. Такие данные следуют из соцопроса, проведенного интерьерной компанией Mr.Doors в преддверии Международного женского дня.
В рамках опроса женщинам предлогалось анонимно ответить на вопрос: «Какому подарку на 8 Марта вы обрадуетесь больше?». 63% опрошенных заявили, что мечтают о романтическом подарке, а 37% представительниц прекрасного пола хотели бы получить практичные подарки для дома.

«Благодаря «гениальным» мужским идеям я дважды была награждена чайными сервизами, один раз — тостером. Мужчины, всегда лучше спрашивайте, чтобы не увидеть кривую улыбку», — передает «Вечерняя Москва» слова одной из опрошенных дам.


При этом последние годы наблюдается тренд на подарки в виде мебели и предметов интерьера.

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В Совфеде не оценили выступление провинившихся звезд шоу-бизнеса на Донбассе
Матвиенко высказалась против отправки в Донбасс «опорочивших себя» деятелей культуры
06 марта 2024, 11:36

Фото: kremlin.ru

Опорочивших себя деятелей культуры не стоит направлять на Донбасс для исправления и покаяния.
Такое мнение высказала на заседании палаты Совета Федерации Валентина Матвиенко 6 марта.

Она выразила сомнения в искренности такого подхода, утверждая, что большинство жителей региона не одобряют идею выступления у них в регионе тех, кто, по их мнению, не достоин этого. Матвиенко подчеркнула необходимость пересмотра подходов к этому вопросу и призвала обратить внимание на поведение художников и культурных деятелей.

По ее словам, большинство представителей культурной сферы ведут себя достойно и поддерживают страну и ее героев. В качестве примера она упомянула скрипача Петра Лундстрема, который активно поддерживает специальную военную операцию на Донбассе.

В то же время сенатор выразила мнение, что те, кто признал свою ошибку, должны публично это признать и объяснить свою позицию, но отправлять их на Донбасс для покаяния все равно не следует.

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#донбасс
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В Госдуме предложили ввести ответственность для беременных за курение сигарет
06 марта 2024, 11:06

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий считает необходимым ввести ответственность для беременных женщин за курение. Он также полностью одобрил инициативу о запрете продажи сигарет и табачной продукции беременным женщинам и покупателям с детьми.
«Я целиком поддерживаю – женщинам и людям с детьми продавать сигареты не надо. Если женщина курит, и она забеременела, то она ответственна не только за себя, но и за ребенка. Для ребенка – это смертельный яд. Я бы ввел ответственность беременным за курение сигарет. Это нельзя ни в коем случае делать», – сказал Милонов в интервью Агентству городских новостей «Москва».

Он также считает, что стоит запретить и продажу алкоголя в продуктовых магазинах. По его словам, алкогольную продукцию необходимо реализовывать в отдельных отделах или секциях, которые не связаны с продуктами.

Напомним, Институт исследования проблем современной политики направили письмо министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с предложением о запрете продажи сигарет и табачной продукции беременным женщинам и покупателям с детьми.


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#рф
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Лицеисты из Одинцова победили на Северном математическом турнире
06 марта 2024, 10:59

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Команда учеников 8б класса Одинцовского лицея завоевала победу на XIV Северном математическом турнире, который проводился в Вологде, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«Команда из Одинцова впервые приняла участие в турнире и одержала победу в номинации «Уверенный дебют». Поздравляем ребят с заслуженной победой! Искренне желаем им дальнейших успехов в математике и других научных областях», — заявили в министерстве.
В турнире соревновались 183 школьника из 12 российских регионов. Этот ежегодный турнир является одним из самых престижных математических испытаний для российских учеников школ. Турнир проводится в два этапа: отборочный и финальный.

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#турнир
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Егор Кончаловский присоединился к подмосковным информаторам о выборах
06 марта 2024, 10:49

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Кинорежиссёр Егор Кончаловский, проживающий в городском округе Истра, побеседовал с членами участковой избирательной комиссии, оповещающими избирателей о предстоящих выборах президента Российской Федерации, и внёс свой вклад в работу информаторов. Об этом сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
«Егор Андреевич не только приветливо встретил наших коллег, но и сам решил принять участие в информировании жителей города Истра и всего Подмосковья о выборах», — говорится в сообщении.
Кончаловский обратился с призывом ко всем россиянам прийти на голосование и сделать свой выбор.

«От вашего решения, от вашей активности будет зависеть то, как мы будем жить и в нашем округе, и в нашем замечательном Подмосковье, и в нашей стране», — заявил Кончаловский.
Информирование избирателей о предстоящих выборах проводится в Московской области с 17 февраля, в работе участвуют более 15 тысяч членов участковых избирательных комиссий. Все они прошли специальное обучение.

Информаторы рассказывают избирателям о кандидатах, дате выборов, а также о том, какие есть формы голосования и где находятся избирательные участки. В завершении беседы они передают гражданам информационные материалы.

Выборы президента России состоятся в марте этого года. Впервые для удобства избирателей голосование будет проводиться три дня: 15, 16 и 17 марта.

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#выборы
#информаторы
#избиратели
#мособлизбирком
#московская область
#подмосковье
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В Красногорске начали строительство нового жилого комплекса
06 марта 2024, 10:35

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Подмосковном Красногорске строят ЖК «Аникеевский». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В ЖК «Аникеевский» будут строиться 10 корпусов, детский сад, поликлиники, магазины и офисные помещения.

«В корпусах 19/1, 19/2 и 26 продолжается устройство фасада, ведутся работы по установке наружных и внутренних инженерных систем — водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции. В корпусе 22 завершаются монолитные работы и приступают к устройству кровли. В корпусе 21 ведутся работы по строительству 3-го этажа и кладочные работы. В корпусах 20/1 и 20/2: рабочие выполняют подготовительные и земляные работы. Продолжается устройство вертикальных конструкций», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что детский сад планируют сдать в эксплуатацию в 2025 году.

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#красногорск
#подмосковье
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Под Авдеевкой уничтожили БМП Bradley
Кимаковский: под Бердычами уничтожили Bradley
06 марта 2024, 10:33

Фото: iStock/huettenhoelscher

Американская боевая машина пехоты (БМП) Bradley была уничтожена в районе села Бердычи под Авдеевкой за последние сутки.
Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает 6 марта ТАСС.

«Последние сутки ознаменовались для наших бойцов под Авдеевкой уничтожением Bradley. По данным с места происшествия, очередная американская единица техники снова была уничтожена под Бердычами. О судьбе экипажа информации нет», — отметил он.
Кимаковский также отметил, что украинские войска продолжают переброску резервных сил на этот участок фронта. Ранее, 4 марта, он сообщил о переброске Киевом нескольких резервных подразделений в район села Бердычи для укрепления линии обороны.

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#всу
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Бегство ВСУ и самолет нового поколения: Шойгу раскрыл детали о новом Ил-212 и ходе СВО
Шойгу: образец самолета Ил-212 планируется создать к концу 2026 года
06 марта 2024, 10:27

Фото: сайт Кремля

Министр обороны Сергей Шойгу назвал срок появления нового самолета для российской армии Ил-212. Об особенностях воздушного судна и о том, что его будет принципиально отличать от устаревших Ан-72 и Ан-26, расскажет редакция «Радио 1».

Шойгу рассказал о создании Ил-212


В России началась разработка военно-транспортного самолета Ил-212, который придет на смену устаревшим Ан-26 и Ан-72, сообщил Шойгу. Он рассказал, что самолет будет создан к 2026 году.

«Объединенная авиастроительная корпорация уже приступила к разработке технического проекта самолета. Изготовление опытного образца запланировано на конец 2026 года», — сообщил министр.


Ил-212: особенности самолета


Новый российский самолет будет отличаться повышенной грузоподъемностью и большой дальностью. При этом воздушное судно будет не привередливо в обслуживании, отметил Шойгу.

«Он сможет использовать грунтовые необорудованные взлетно-посадочные полосы, а также эксплуатироваться в условиях арктических широт», - пояснил министр.

Также известно, что Ил-212 оснастят турбореактивными двигателями ПД-8.

Шойгу рассказал о ходе СВО


Глава российского оборонного ведомства также рассказал о ситуации в зоне проведения СВО и отметил, что ВСУ не смогли закрепиться на рубежах освобожденных населенных пунктов после побега из Авдеевки.

«После бегства украинских боевиков из авдеевского узла обороны, российская группировка войск не позволила им закрепиться на рубеже Петровское - Ласточкино - Северное и продолжает теснить противника в западном направлении», - заявил Шойгу.

Он также добавил, что российские военные демонстрируют мужество, храбрость и героизм при выполнении боевых задач.

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#шойгу
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Жителям Подмосковья рассказали о работе общественного транспорта в мартовские праздники
06 марта 2024, 10:24

Фото: iStock/mouse_sonya

График работы общественного транспорта в Московской области изменится в праздничные выходные — с 8 по 10 марта, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Автобусы в Подмосковье 8 и 9 марта будут работать по расписанию субботы, 10 марта — по расписанию воскресенья. Маршруты в период длинных выходных будут обслуживать шесть с половиной тысяч автобусов, из которых 4,2 тыс. — от компании-перевозчика «Мострансавто», — говорится в сообщении.
Электрички в столичном регионе в четверг, 7 марта, будут следовать по расписанию пятницы, 8 и 9 марта — по расписанию субботы, 10 марта — по расписанию воскресенья.

Кроме того, ЦППК пустит дополнительные экспрессы сообщением Москва — Тула, Тула — Москва и рязань-2 — Москва.

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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье планируют построить центр благополучия животных «Лохматый Ангел»
06 марта 2024, 10:06

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Жители Подмосковья смогут поддержать бездомных животных. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Центр «Лохматый Ангел» станет местной достопримечательностью и экологической точкой. Будут использоваться только современные экологические методы и технологии, включая вторичные материалы, сбор дождевой воды и использование солнечных батарей.

«Благотворительный фонд «Экология человека» теперь включен в число партнеров программ лояльности. Он обеспечивает поддержку более 120 бездомным животным, предоставляя им достойные условия жизни в приюте и помогая найти им новые дома. Пожертвованные средства также используются для строительства современного Центра благополучия животных «Лохматый Ангел», который станет решением проблемы бездомных животных в области», — поделился первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Кроме этого, новый центр будет оснащен ветеринарным блоком с современным оборудованием, специализированным приютом, а также создадут отдельный класс, в котором будут проводится занятия с детьми.

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