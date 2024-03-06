Стало известно, какие подарки предпочитают женщины на 8 марта

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Большинство российских женщин хотели бы получить романтический подарок на 8 марта. Такие данные следуют из соцопроса, проведенного интерьерной компанией Mr.Doors в преддверии Международного женского дня.
В рамках опроса женщинам предлогалось анонимно ответить на вопрос: «Какому подарку на 8 Марта вы обрадуетесь больше?». 63% опрошенных заявили, что мечтают о романтическом подарке, а 37% представительниц прекрасного пола хотели бы получить практичные подарки для дома.
При этом последние годы наблюдается тренд на подарки в виде мебели и предметов интерьера.
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«Благодаря «гениальным» мужским идеям я дважды была награждена чайными сервизами, один раз — тостером. Мужчины, всегда лучше спрашивайте, чтобы не увидеть кривую улыбку», — передает «Вечерняя Москва» слова одной из опрошенных дам.
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Элина Позднякова