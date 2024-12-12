В 200 библиотеках Московской области есть доступ к Президентской библиотеке

В условиях растущей угрозы слежки через камеры на устройствах, эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко рекомендует пользователям быть особенно внимательными к безопасности своих гаджетов. Недоброжелатели могут следить за людьми не только через личные устройства, но и с помощью скрытых камер.