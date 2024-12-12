В 200 библиотеках Московской области есть доступ к Президентской библиотеке

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
200 библиотек Подмосковья предоставляют доступ к ресурсам Президентской библиотеки, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Президентская библиотека — национальная библиотека России, общегосударственное электронное хранилище цифровых копий важных документов по истории, теории и практике российской государственности, русскому языку, а также культурно-просветительский, научно-образовательный и информационно-аналитический центр.
В Президентской библиотеке документы сгруппированы в коллекции, среди которых особенно выделяется собрание, посвящённое Конституции. В этой коллекции представлены тексты конституционных документов Российского государства разных исторических периодов: первая Конституция РСФСР 1918 года, три Конституции СССР (1924, 1936 и 1977 годов), Конституции РСФСР 1925, 1937 и 1978 годов, а также действующая Конституция Российской Федерации 1993 года. Кроме того, здесь можно найти оригинальные тексты и издания действующих конституций отдельных субъектов Российской Федерации.
Дополнительно в этом собрании есть уникальные материалы: документы, исследования, публицистика, мемуары и видеозаписи, связанные с разработкой проекта Конституции 1993 года. В него входят 109 документов, цифровые копии которых предоставили Архив Президента РФ, Конституционный суд РФ, Библиотека Администрации Президента РФ и частное собрание.
На сайте Президентской библиотеки можно совершить виртуальную экскурсию и ознакомиться с инаугурационным изданием Конституции Российской Федерации. Это единственный экземпляр основного закона страны, который изготовлен специально и постоянно хранится в библиотеке Администрации Президента в Кремле. Его используют только во время торжественных церемоний вступления в должность главы государства.
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В Президентской библиотеке документы сгруппированы в коллекции, среди которых особенно выделяется собрание, посвящённое Конституции. В этой коллекции представлены тексты конституционных документов Российского государства разных исторических периодов: первая Конституция РСФСР 1918 года, три Конституции СССР (1924, 1936 и 1977 годов), Конституции РСФСР 1925, 1937 и 1978 годов, а также действующая Конституция Российской Федерации 1993 года. Кроме того, здесь можно найти оригинальные тексты и издания действующих конституций отдельных субъектов Российской Федерации.
Дополнительно в этом собрании есть уникальные материалы: документы, исследования, публицистика, мемуары и видеозаписи, связанные с разработкой проекта Конституции 1993 года. В него входят 109 документов, цифровые копии которых предоставили Архив Президента РФ, Конституционный суд РФ, Библиотека Администрации Президента РФ и частное собрание.
На сайте Президентской библиотеки можно совершить виртуальную экскурсию и ознакомиться с инаугурационным изданием Конституции Российской Федерации. Это единственный экземпляр основного закона страны, который изготовлен специально и постоянно хранится в библиотеке Администрации Президента в Кремле. Его используют только во время торжественных церемоний вступления в должность главы государства.
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Дайана Хусинова