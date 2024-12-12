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В 200 библиотеках Московской области есть доступ к Президентской библиотеке

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

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200 библиотек Подмосковья предоставляют доступ к ресурсам Президентской библиотеки, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Президентская библиотека — национальная библиотека России, общегосударственное электронное хранилище цифровых копий важных документов по истории, теории и практике российской государственности, русскому языку, а также культурно-просветительский, научно-образовательный и информационно-аналитический центр.

В Президентской библиотеке документы сгруппированы в коллекции, среди которых особенно выделяется собрание, посвящённое Конституции. В этой коллекции представлены тексты конституционных документов Российского государства разных исторических периодов: первая Конституция РСФСР 1918 года, три Конституции СССР (1924, 1936 и 1977 годов), Конституции РСФСР 1925, 1937 и 1978 годов, а также действующая Конституция Российской Федерации 1993 года. Кроме того, здесь можно найти оригинальные тексты и издания действующих конституций отдельных субъектов Российской Федерации.



Дополнительно в этом собрании есть уникальные материалы: документы, исследования, публицистика, мемуары и видеозаписи, связанные с разработкой проекта Конституции 1993 года. В него входят 109 документов, цифровые копии которых предоставили Архив Президента РФ, Конституционный суд РФ, Библиотека Администрации Президента РФ и частное собрание.

На сайте Президентской библиотеки можно совершить виртуальную экскурсию и ознакомиться с инаугурационным изданием Конституции Российской Федерации. Это единственный экземпляр основного закона страны, который изготовлен специально и постоянно хранится в библиотеке Администрации Президента в Кремле. Его используют только во время торжественных церемоний вступления в должность главы государства.

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#минкульттуризма мо
В Московской области запустили интерактивную карту новогодних ярмарок
12 декабря 2024, 09:55

Фото: istockphoto / 1550539

На сайте «МОй АПК» появился новый онлайн-инструмент — интерактивная карта новогодних ярмарок, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Новогодние ярмарки дарят жителям и гостям региона возможность приобрести уникальные подарки, попробовать традиционные угощения и просто насладиться зимними развлечениями. Найти праздничные ярмарки рядом с домом поможет интерактивная карта», — рассказал директор ИТ-компании — «МАКСИМУМ» Александр Степанов.
Благодаря удобному сервису пользователи могут легко найти ближайшую новогоднюю ярмарку, узнать точную дату и время работы, количество торговых точек, а также ознакомиться с информацией об организаторах и их контактах.

Карта постоянно обновляется и показывает актуальные данные о работе ярмарок. Её можно найти по ссылке.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 12 декабря составила пять баллов
12 декабря 2024, 09:33

Фото: istockphoto / 1550539

Уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 12 декабря, составил пять баллов по десятибалльной шкале, основные заторы отмечаются при движении по направлению к столице на двух федеральных трассах и 18 шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом в сторону Москвы фиксируются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги области сегодня утром выехало 816 тысяч машин, что на два с половиной процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#подмосковье
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Подмосковье стало лидером среди регионов России по обращению с отходами
12 декабря 2024, 09:19

Фото: istockphoto / 1550539

Московская область заняла первое место в рейтинге российских регионов по достижениям в сфере обращения с отходами, успех Подмосковья отметили «Зелёной премией» — наградой за достижения в области защиты окружающей среды, внедрения лучших практик в природоохранной сфере и экологического просвещения, сообщает пресс-служба областного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Вручение «Зелёной премии» проводилось на площадке Национального центра «Россия». Награду из рук министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова получил зампред подмосковного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.

«В Московской области ведётся работа по увеличению доли переработки пластика, алюминия, текстиля. Совместно с региональными операторами по обращению с отходами мы на постоянной основе реализуем благотворительные проекты и экологические акции. Продолжаем прикладывать все возможные усилия для эффективной работы в этом направлении», — сказал Владислав Мурашов.
Среди представителей Подмосковья «Зелёную премию» получила также жительница Рузы Наталья Квасова с супругом Сергеем и дочерью Варварой. Они одержали победу в номинации «Экологическая семья» за создание «Школы раздельного сбора отходов», а также регулярную организацию субботников и различных экологических квестов. Награды также получили областной проект «Экопункт» и солнечногорский проект «Овощи и фрукты без пластика: упаковка из 100% макулатуры».

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Шнуров проиграл суд и выплатил 165 миллионов рублей за отмененные концерты
12 декабря 2024, 07:51

Сергей Шнуров (Фото: РИА Новости//Максим Богодвид)

Лидер группы «‎Ленинград» Сергей Шнуров вернул организаторам концертов 165 миллионов рублей, которые были авансом за отмененные выступления в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, речь идет о запланированных концертах в «Лужниках» и «Газпром Арене», которые должны были состояться осенью 2023 года, но в итоге не состоялись.

Изначально Шнуров не хотел возвращать полученные авансы, что привело к судебному разбирательству. Первоначально московский суд оставил деньги музыканту, однако в итоге арбитражный апелляционный суд поддержал иск корпорации PMI. В результате певец вернул потерпевшей стороне 140 миллионов рублей авансов и 25 миллионов рублей процентов.

Рок-музыкант Сергей Шнуров в октябре стал свободным мужчиной. В беседе с журналистами он рассказал о своих музыкальных амбициях и прокомментировал информацию о том, что россияне стали меньше заниматься сексом. Подробности — в материале «Радио 1».

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#суд
#деньги
#газпром
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Специалист в сфере IT Дащенко рассказал, как обнаружить слежку через камеры
12 декабря 2024, 07:34

Фото: iStock/Pinkypills

В условиях растущей угрозы слежки через камеры на устройствах, эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко рекомендует пользователям быть особенно внимательными к безопасности своих гаджетов. Недоброжелатели могут следить за людьми не только через личные устройства, но и с помощью скрытых камер.
Существует несколько способов выявления потенциальных угроз. Один из них — использование смартфона в качестве оптического детектора. Для этого нужно одновременно включить фонарик и камеру телефона и направить их на места, где могут находиться скрытые устройства. Если камера присутствует, на экране могут появиться блики. Также смартфон способен фиксировать инфракрасное излучение, которое многие камеры используют для съемки в темноте.

Однако наиболее надежным методом защиты остаётся использование специализированных программ и защитных решений, которые помогут обнаружить и удалить вредоносные приложения. Эксперты также рекомендуют изучить настройки роутера и проверить, к каким устройствам смартфон предлагает подключиться по Bluetooth.

Специалисты предупреждают о существовании зловредов, которые могут получить доступ к камере зараженного устройства и отключать индикатор её работы. Это может привести к тому, что пользователь даже не заподозрит, что за его действиями наблюдают злоумышленники. Для повышения уровня безопасности рекомендуется приглашать специалистов для профессиональной проверки устройств или использовать специальные детекторы скрытых камер.

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Ушла из жизни народная артистка РСФСР Раиса Максимова
12 декабря 2024, 07:11

Фото: iStock/jorgeantonio

Народная артистка РСФСР Раиса Максимова скончалась на 95-м году жизни. Об этом проинформировал Telegram-канал «‎РЕН ТВ».
Сообщается, что артистке несколько раз вызывали скорую помощь в последние дни, врачи пытались оказать ей помощь. В начале недели, 29 ноября, Раиса Максимова была выписана из больницы, где лечилась от пневмонии и сердечных проблем.

Раиса Максимова родилась 2 ноября 1929 года и оставила заметный след в мире искусства. Она известна своими ролями в экранизации романа Федора Достоевского «Идиот» (1958), драме «Вдовы» (1976) и популярном сериале «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований-2» (2007). Также она активно участвовала в постановках Московского Художественного театра имени А.П. Чехова, где зарекомендовала себя как талантливая актриса.

Ранее стало известно, что известный врач-диетолог, ведущий программ «Семейный размер» и «Еда по правилам и без» на телеканале Dомашний Алексей Ковальков скончался в возрасте 62 лет.

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#больницы
#актриса
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Суд заставит петербуржца убраться в квартире впервые за шесть лет
11 декабря 2024, 22:56

Фото: iStock/ AllaKostomarova

Суд Санкт-Петербурга заставил местного жителя убраться в квартире впервые за шесть лет. Недовольные соседи пожаловались на мужчину. Им был неприятен запах и тараканы, сообщила «Комсомольская правда».
53-летний россиянин проводил уборку в собственной квартире и в общем коридоре. Ещё он устроил склад своих вещей у двери, их он принес со свалок. Соседи подали против мужчины иск и выиграли дело, но ответчик не собирался исполнять требование суда.

«В его отношении вынесли исполнительский сбор. Только после этого владелец квартиры провел генеральную уборку, санитарную обработку и дезинфекцию», — обратили внимание в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске коммунальщики заплатят 80 тысяч в качестве компенсации морального вреда за переохлаждение ребёнка. Из-за отсутствия отопления в одной из квартир простудился четырехмесячный ребёнок.

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Минфин Абхазии: на зарплаты бюджетникам будет выделено 230 миллионов рублей
11 декабря 2024, 20:53

Фото: iStock/ rarrarorro

Исполняющий обязанности министра финансов республики Владимир Делба объявил, что власти Абхазии нашли средства для выплаты заработных плат бюджетникам за ноябрь, проинформировало агентство РИА Новости.
«Двести тридцать миллионов рублей направлено на выплату заработных плат из республиканского бюджета с 9 по 11 декабря», — обратил внимание Владимир Делба.

В первую очередь заработную плату выдали служащим министерства обороны и силовики, а ещё фискальных органов, отметил он.


Владимир Делба подчеркнул, что на данный момент открыто финансирование на сумму 81 миллиона рублей для выплаты зарплаты сотрудникам медицинских учреждений, образовательных организаций и культуры республиканского уровня из районных бюджетов.

С1 сентября Российская Федерация приостановила социальные выплаты в рамках финансово-экономической помощи Абхазии — шли на доплаты педагогам, медикам и работникам силовых структур.

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#абхазия
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Педагог назвала ключевую проблему российского образования, требующую срочного решения
Педагог Ермакова: проблема объема домашних заданий требует срочного решения
11 декабря 2024, 19:29

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Одной из ключевых проблем в российском образовании, требующих срочного решения, является избыточный объем домашних заданий. Об этом заявила педагог с двадцатипятилетним стажем, руководитель детского образовательного центра Екатерина Ермакова. По ее мнению, следует оптимизировать объем домашних заданий без потери их эффективности.
«Ни для кого не секрет, что многие школьники выполняют домашние задания с помощью ГДЗ или чатов GPT. При этом учителя тратят время на проверку таких работ», — поделилась педагог в беседе с RuNews24.ru.
Ермакова также предложила внедрить проектное обучение, чтобы школьники могли сосредоточиться на практических навыках и сотрудничестве в команде, а также ввести гибкий график домашних работ, где учащиеся смогут сами выбирать время и формат их выполнения.

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