В 2024 году в Подмосковье обустроят 11 лесопарков за 6 млрд рублей

Фото: пресс-служба Минблаго МО
В Московской области за текущий год планируется обустроить 11 лесопарков. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы накануне Дня лесов Подмосковья, который ежегодно отмечается в третью субботу сентября. Праздник напоминает о важности сохранения леса и приумножения его богатства.
«Леса Подмосковья – наше общее наследие. Важно помнить, что они требуют защиты и внимания. Мы должны бережно относиться к этим зелёным сокровищам, заботиться о них, чтобы сохранить для будущих поколений», – сказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.Как отметили в пресс-службе, в Московской области реализуется программа по обустройству лесопарковых зон «Парки в лесу». В 2024 году запланировано обустроить лесопарки «Загорское море» в Сергиево-Посадском городском округе; «Волкуша» в Лыткарине; «Талицкий лес» в Клину; Опалиховский лесопарк в Красногорске; «Апрелевка» в Наро-Фоминском городском округе; «Дубровицкий лес» и лесопарковую зону на ул. Высотной в Подольске; «Северный» в городском округе Пушкинский; «Химкинский лес»; «Губернский лес» в Чехове и «Супонево» в Одинцовском городском округе.
Как отметили в региональном парламенте, на реализацию этих мероприятий в 2024 году предусмотрено более 6 млрд рублей.
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Лора Луганская