В Павловском Посаде благоустроили «Зелёный узел» с тематическими зонами

Фото: пресс-служба Минблаго МО
В Павловском Посаде завершили благоустройство рекреационной зоны «Зелёный узел» на берегу Клязьмы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
Территория расположена на востоке города, между Старопавловским районом и микрорайоном Меленки, на берегах реки Клязьмы и озера Карповское. Площадь участка – 13,4 гектара. Как отметили в ведомстве, это место станет транзитом и местом отдыха для жителей и гостей региона.
Работы начались в феврале этого года после широких общественных обсуждений. Предложения жителей были учтены. Одно из главных изменений по их просьбе – замена одной из волейбольных площадок на покрытие из резинового материала для всесезонного использования.
В рамках проекта выполнено устройство инженерных коммуникаций, дорожно-тропиночной сети, наружное освещение. Установлены детские игровые и спортивные площадки.
Цель проекта – сохранение природной и ландшафтной среды, создание общественных пространств для различных категорий горожан. В парке предусмотрены такие уникальные элементы, как событийная зона «Цветущая поляна», детская площадка «Лесные салочки», смотровая башня «Диво Дивное», «Зелёная фабрика» и Зона романтики «Тайна Сердца».
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Работы начались в феврале этого года после широких общественных обсуждений. Предложения жителей были учтены. Одно из главных изменений по их просьбе – замена одной из волейбольных площадок на покрытие из резинового материала для всесезонного использования.
В рамках проекта выполнено устройство инженерных коммуникаций, дорожно-тропиночной сети, наружное освещение. Установлены детские игровые и спортивные площадки.
Цель проекта – сохранение природной и ландшафтной среды, создание общественных пространств для различных категорий горожан. В парке предусмотрены такие уникальные элементы, как событийная зона «Цветущая поляна», детская площадка «Лесные салочки», смотровая башня «Диво Дивное», «Зелёная фабрика» и Зона романтики «Тайна Сердца».
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Лора Луганская