Парк «Гучково» в Дедовске принял посетителей после масштабного благоустройства

Фото: пресс-служба Минблаго МО
В Дедовске после работ по благоустройству открыли парк «Гучково». Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.
«Парк расположен в районе улицы Гагарина. На его территории появились новые спортивные и детские площадки, скейтпарк, зоны отдыха, площадка для собак, а также новые скамейки и урны. Проведены работы по очистке и благоустройству пруда, – отметили в пресс-службе ведомства.В 2022 году проект благоустройства занял призовое место на IV Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В сентябре 2023-го начались работы по реконструкции. Их проводили по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».
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