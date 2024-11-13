В 2025 году 16 детей-сирот из Шатуры будут обеспечены жильём

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура
Большинство выбирают жилищный сертификат. Это удобнее, чем получать квартиру, купленную муниципалитетом через процедуру аукциона.
«У сироты есть право выбора квартиры в любом городском округе Московской области. Он может добавить свои личные средства и купить не только однокомнатную квартиру, но и двух- или трёхкомнатную», – описала преимуществах жилищного сертификата замглавы городского округа Шатура Наталья Фёдорова.В случае с сертификатом человек сам выбирает будущее жильё, процедура поиска и оформления занимает меньше времени. При этом контроль за чистотой каждой сделки ведут администрация и органы опеки.
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