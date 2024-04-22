Размер пенсии в 2024: сколько баллов нужно, как они считаются и что делать, если их не хватает

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Формула для расчёта пенсии — установленное государством правило, по которому считают, сколько денег будет получать пенсионер. О том, из чего состоит пенсия, что называют пенсионными баллами, и что делать, если их не хватает, расскажет редакция «Радио 1».
Из чего состоит пенсия
Пенсия состоит из двух частей. Первая и главная ее часть – это страховая пенсия или пенсия по старости. Она зависит от страхового стажа гражданина и заработной платы.
Вторая часть пенсии – фиксированная. Ее размер устанавливается государством и ежегодно индексируется.
Размер пенсии в 2024 году
На размер пенсии влияет ряд факторов. Помимо суммы, установленной государством, к ней также относят выплаты, которые получают граждане льготных категорий, люди, имеющие надбавки за особые заслуги, работники опасных профессий и т.д. Размер пенсии также зависит от величины прожиточного минимума. С 1 января 2024 года средняя величина прожиточного минимума составляет 15 453 рубля. Для трудоспособного населения эта сумма составляет 16 844 рубля, для пенсионеров — 13 290 рублей.
Также на величину пенсии влияют накопленные баллы.
Что такое пенсионные баллы и как они начисляются?
Пенсионными баллами называют условные показатели, которые отражают вклад конкретного человека в его будущую пенсию. Баллы ежегодно начисляются россиянам, исходя из зарплат, страховых отчислений.
На расчет баллов влияют дополнительные факторы: срок службы в армии, время отпуска по уходу за ребенком, время отпуска по уходу за пожилыми людьми.
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Как начисляются пенсионные баллы в 2024 году
Формула расчета пенсионных баллов или индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) была утверждена в 2015 году. При расчете баллов учитывают только официальное трудоустройство и «белую» зарплату. Количество коэффициентов зависит от того, сколько уплачивают страховых взносов. Чем больше у россиянина заработная плата, тем больше ИПК он получит. При этом максимальное количество баллов, которое можно получить за год, равно десяти.
Как рассчитать пенсионные баллы
Как узнать, сколько пенсионных баллов накопили
Информация о накопленных баллах хранится в Социальном фонде России на лицевых счетах. Россияне могут получить по нему выписку, чтобы узнать количество баллов. Это можно сделать через портал Госуслуг или на сайте СФР.
Что делать, если баллов слишком мало
Если баллов для начисления пенсии не хватает, пенсионеру могут начислить социальные выплаты. Права на нее появляются у пенсионеров спустя 5 лет после назначения пенсии по старости. Также законодательно разрешено приобрести такие балы. Для этого нужно известить Социальный фонд России и внести страховые платежи дополнительно.
Также можно продолжить работать после наступления пенсионного возраста, если позволяет самочувствие.
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