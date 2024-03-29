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Число иноагентов в России увеличилось в 3,5 раза за три года

РИА Новости: число иноагентов в России за три года увеличилось в 3,5 раза
29 марта 2024, 04:41
Фото: istock / vladj55

Фото: istock / vladj55

число, признанных в России как иностранные агенты за три года выросло в 3,5 раза и на начало марта 2024 года составляет 579 физических и юридических лиц, СМИ и некоммерческих организаций, передает РИА Новости.
По данным источника, большинство иностранных агентов – физические лица, что составляет 70,6% от общего числа; в настоящее время в России насчитывается 409 человек с таким статусом, в то время как в марте 2021 года их было всего пять.

Согласно опросу агентства, юридические лица занимают второе место с 16,4%: 77 в марте 2021 года и 95 в марте 2024 года; на третьем месте с долей в 13% – незарегистрированные объединения и СМИ, которых три года назад было всего 10, а сейчас стало 75.


Ранее Минюст РФ включил в список иноагентов актера Трескунова* и режиссера Либерова*.

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#минюст рф
#исследование
#россия
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Стало известно о секрете британских танков на Украине
Forbes: Британия направила Украине танки Challenger 2 без дополнительной брони
29 марта 2024, 05:13

Фото: iStock/Wirestock

Великобритания поставила Украине танки Challenger 2 без дополнительной брони, высказался военный обозреватель Дэвид Экс в статье для журнала Forbes.
«Украине не передали навесные комплекты брони, вероятно, потому что они прибавили бы несколько тонн к общей массе, что сделало бы украинские Challenger 2 еще менее маневренными», – предположил автор материала.
Ранее в Британии заявили о поражении Украины к лету текущего года.

До этого Пентагон заявил, что у ВСУ наблюдается нехватка артиллерии и средств ПВО.

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#поставки
#помощь
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В МИД заявили об отсутствии дипломатических связей с Западом
Лавров: Запад не стремится к равноправному сотрудничеству с РФ, дипломатии нет
29 марта 2024, 02:36

Фото: iStock/vchal

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» рассказал об отсутствии дипломатии в отношениях с Западом.
«Если брать наши отношения с Западом, то нет. С той стороны вообще нет желания возобновить равноправное сотрудничество. Поставлена цель нас наказать, нанести России"стратегическое поражение" и "изолировать по периметру"», – подчеркнул он.

Министр пояснил, что дипломатия с Западом заключается в обсуждении работы дипломатических представительств за рубежом, поскольку посольства находятся в финансово-экономической осаде из-за санкций.

Ранее дипломат заявил, что «формула мира», выдвинутая президентом Украины Владимиром Зеленским, равносильна приглашению «к геноциду» народа Крыма и Донбасса.

До этого глава МИД прокомментировал сообщения США о готовности к проведению с Россией мирных переговоров.

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#сергей лавров
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«Есть результаты»: Лавров – о работе по поручениям Путина после теракта в «Крокусе»
Лавров: Ведется активная работа по поручениям Путина после теракта в «Крокусе»
29 марта 2024, 00:18

Фото: istockphoto / artolympic

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» заявил, что после теракта в «Крокус Сити Холле» активно ведется работа по поручению президента Путина, и результаты достигаются достаточно быстро, передает ​«Лента.ру».
Министр согласился с утверждением журналиста о том, что теракт был не локальным, а глобального масштаба, в центре которого находится Россия.

Министр напомнил, что глава государства дал емкую и жесткую оценку произошедшему и дал необходимые поручения следственным органам, Генпрокуратуре и спецслужбам, подчеркнув, что все, кто спланировал, организовал, поддержал и осуществил теракт, понесут суровое наказание.

«Работа ведется активно. Она уже демонстрирует достаточно быстрые результаты. Об этом сообщается ежедневно», – резюмировал Лавров.

25 марта президент России Владимир Путин провел совещание о мерах, которые необходимо принять после теракта в «Крокус Сити Холле». Он призвал к беспристрастному расследованию для поиска виновных и рассказал о мотивах террористов.

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Дуров объявил о блокировке тысяч пользователей Telegram за призывы к терактам
Дуров: Telegram пресек призывы к терактам и заблокировал тысячи аккаунтов
28 марта 2024, 23:35

Фото: iStock/napong rattanaraktiya

Тысячи аккаунтов, призывавших к теракту, были навсегда заблокированы, сообщил создатель мессенджера Telegram Павел Дуров, передает РИА Новости.
По его словам, несколько дней назад пользователи подали массовые жалобы на письма с подобными сообщениями от незнакомцев, после чего были приняты необходимые меры.

«В результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были пресечены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов», – сказал Дуров.

Он подчеркнул, что мессенджер – не место для спама или призывов к насилию.

Ранее Дуров объявил о новой функции, которая позволит пользователям Telegram ограничивать круг лиц, способных отправлять им личные сообщения.

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Генпрокуратура РФ подала иск в отношении «Макфы» и ряда её компаний
28 марта 2024, 23:04

Фото: iStock/lakshmiprasad S

Замгенпрокурора РФ подал иск к АО «Макфа» и её компаниям в интересах страны. Такие данные появились в картотеке Центрального районного суда Челябинска.
Всего ответчиками выступают более трех десятков юрлиц и более десятка физлиц. Предварительное судебное слушание состоится 9 апреля. При этом подробности иска не уточняются.

По данным издания «Коммерсантъ», «Макфа» совместно с предприятиями, вроде «Смака» и «Челябинскоблгаза», могут иметь коррумпированное происхождение, так как получателями их доходов являются Михаил Юревич и Вадим Белоусов, которые вели бизнес, работая в органах государственной власти. Они также нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения.

«Макфа» производит макаронные изделия и муку в России, а также - крупы и зерновые хлопья. Всего в ассортименте компании числится более 150 наименований.

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В Подмосковье для участников СВО и их семей заработал сервис «Помощь рядом»
28 марта 2024, 22:53

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области начал работу новый сервис «Помощь рядом», призванный помочь участникам специальной военной операции и их семьям. Об этом рассказала первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
«Регион оказывает всестороннюю поддержку участникам спецоперации и их родным. Мы запустили удобный навигатор по бесплатной помощи военным – информационный сервис «Помощь рядом», – пояснила Болатаева.
Как отметили в Министерстве социального развития Подмосковья, информационный центр расположен на базе центра реабилитации «Ясенки». Это ведущее учреждение региона в сфере социально-медицинской реабилитации участников СВО.

Новый сервис доступен по ссылке.

Он поможет найти не только подходящие меры поддержки, но и удобную дату заезда, ознакомиться с программами реабилитации, сотрудниками центра, получить ответы на другие вопросы.

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#московская область
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Дуров анонсировал новую функцию в Telegram после теракта в «Крокусе»
Дуров: пользователи из России смогут ограничивать круг тех, кто может писать им
28 марта 2024, 22:48

Фото: iStock/Telegram

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что уже с начала следующей недели у российских пользователей соцсети появится возможность ограничивать круг лиц, которые могут писать им сообщения.
Он пояснил, что четыре дня назад российские пользователи Telegram начали сообщать о спам-рассылках с призывами совершить теракт. Тогда было предотвращено множество подобных рассылок, а все пользователи, участвующие в данном флешмобе, были навсегда заблокированы.

«С начала следующей недели все пользователи из России, Украины и Беларуси смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. Мы также внедряем решения на основе искусственного интеллекта для еще более эффективной фильтрации подобного спама», - написал Дуров в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Telegram не является местом, где можно призывать к насилию.

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#теракт
#роскомнадзор
#пользователи
#telegram
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Фаевская призвала защитить права потребителей при использовании искусственного интеллекта
28 марта 2024, 22:23

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

В подмосковном главке Роспотребнадзора прошёл Межведомственный консультативный совет по защите прав потребителей. Участники обсудили защиту их прав при пользовании технологиями искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской.
«Искусственный интеллект развивается очень быстрыми темпами, затрагивая практически все сферы жизни. Необходимо разработать и внедрить в каждую сферу правоотношений строгие правила оценки результатов ИИ, чтобы избежать негативных последствий», – сказала Фаевская.
Участники заседания предупредили о потенциальных опасностях, который несёт искусственный интеллект для потребителей. Компании и организации, занимающиеся его разработкой, должны обеспечивать безопасность потребителей. Для этого нужно ввести строгие стандарты безопасности, повысить уровень защиты персональных данных.

Девизом Всемирного дня прав потребителей в 2024 году стала тема «Справедливый и ответственный искусственный интеллект для потребителей». В его рамках при участии помощников уполномоченного состоялось 13 просветительских мероприятий. В них участвовали 440 человек.

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#подмосковье
#московская область
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Тракториста из Люберец наградили за тушение горящих контейнеров
28 марта 2024, 22:10

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Региональный оператор Группы ЭкоЛайн по обращению с твёрдыми коммунальными отходами наградил тракториста Салохидина Зайнабидинова, потушившего горящие контейнеры. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Министерства ЖКХ, которое курирует деятельность оператора.
«Неизвестные подожгли контейнеры на территории ЖК «Люберцы» на ул. Камова. Существовала опасность для близлежащих домов, а ущерб мог достигнуть масштабных размеров. Однако тракторист УК «Самолёт-Сервис» Зайнабидинов оперативно потушил пожар с помощью своей техники. Набирая в ковш воду из лужи, он остановил распространение огня и спас контейнерную площадку от полного выгорания», – говорится в сообщении.
Героя наградили подарочным сертификатом и благодарственным письмом от руководства компании.

Как рассказали в министерстве, региональные операторы регулярно сталкиваются с поджогами контейнеров. За год данные по потере ёмкостей в результате пожара могут достигать сотен. Только в городском округе Люберцы уже пострадали 46 баков, в Клину – 59 ёмкостей для сухих и смешанных отходов.

Между тем умышленный поджог контейнеров влечёт возбуждение уголовного дела. Наказание предполагает до пяти лет лишения свободы. За поджог по неосторожности предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

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#подмосковье
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