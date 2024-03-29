Число иноагентов в России увеличилось в 3,5 раза за три года

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число, признанных в России как иностранные агенты за три года выросло в 3,5 раза и на начало марта 2024 года составляет 579 физических и юридических лиц, СМИ и некоммерческих организаций, передает РИА Новости.
По данным источника, большинство иностранных агентов – физические лица, что составляет 70,6% от общего числа; в настоящее время в России насчитывается 409 человек с таким статусом, в то время как в марте 2021 года их было всего пять.
Согласно опросу агентства, юридические лица занимают второе место с 16,4%: 77 в марте 2021 года и 95 в марте 2024 года; на третьем месте с долей в 13% – незарегистрированные объединения и СМИ, которых три года назад было всего 10, а сейчас стало 75.
Ранее Минюст РФ включил в список иноагентов актера Трескунова* и режиссера Либерова*.
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Согласно опросу агентства, юридические лица занимают второе место с 16,4%: 77 в марте 2021 года и 95 в марте 2024 года; на третьем месте с долей в 13% – незарегистрированные объединения и СМИ, которых три года назад было всего 10, а сейчас стало 75.
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Александр Климов