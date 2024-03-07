В Госдуме предложили признать Пугачёву иноагентом

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
В Госдуме призвали объявить певицу Аллу Пугачёву иностранным агентом, чтобы она больше не имела возможности получать финансирование из России. С таким предложением выступил депутат Алексей Журавлёв.
Он отметил, что певица потеряла всякий стыд, поэтому её необходимо признать иноагентом. Это необходимо сделать, по словам Журавлёва, чтобы она больше не могла зарабатывать деньги в ненавистной ей России, организовывать в стране концерты и получать авторские отчисления.
Депутат убеждён, что после возможной реализации данного предложения Пугачёва «приползет каяться и прощения просить».
Также Журавлёв подчеркнул, что Россия очистилась от паразитов, которые десятилетиями «доили» российский бюджет.
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Депутат убеждён, что после возможной реализации данного предложения Пугачёва «приползет каяться и прощения просить».
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Анастасия Чинкова