Минюст РФ признал иноагентами актёра Трескунова* и режиссёра Либерова*

Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Минюст России признал иностранными агентами режиссёра Романа Либерова* и актёра Семёна Трескунова*. Об этом следует из опубликованного на сайте ведомства дополненного реестра.
Отмечается, что режиссёр активно выступал против проведения Россией спецоперации на Украине, а также распространял недостоверную информацию, формирующую негативный образ России.
Трескунов* также критиковал Россию за проведения спецоперации на Украине и распространял фейковые сведения о проводимой в РФ политике. В том числе, актёр негативно высказывался о россиянах.
Кроме того, в список попали экономист Игорь Липсиц*, финансировавший Украину с помощью российских активов, журналист Марианна Беленькая*, новосибирский депутат Светлана Каверзина*, сооснователь владимирского издания «Довод» Кирилл Ишутин*, бывший полицейский Олег Кашинцев*.
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Трескунов* также критиковал Россию за проведения спецоперации на Украине и распространял фейковые сведения о проводимой в РФ политике. В том числе, актёр негативно высказывался о россиянах.
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Анастасия Чинкова