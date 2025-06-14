В аэропорту Внуково наблюдается коллапс из-за огромных очередей

Во Внуково произошел сбой в системе обработки багажа
Фото: iStock/Lubo Ivanko

Во Внуково с началом летнего сезона наблюдается коллапс. Пассажиры вынуждены стоять в очередях по несколько часов.



Как сообщает Baza, ситуацию усложняют новые правила сдачи биометрии для иностранцев при въезде и выезде, из-за чего россияне также вынуждены ждать в общих очередях.

Кроме того, во Внуково наблюдается нехватка персонала и устаревшее оборудование. Сотрудники пограничной службы жалуются на переработки и низкую зарплату, что приводит к текучке кадров. В результате пассажиры опаздывают на рейсы, а качество работы снижается.

Ранее мы псиали, что сотни россиян прилетели из Антальи в Москву без багажа.


Виктория Иванченко

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