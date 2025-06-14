В аэропорту Внуково наблюдается коллапс из-за огромных очередей

14 июня 2025, 15:44

Во Внуково произошел сбой в системе обработки багажа

Фото: iStock/Lubo Ivanko

Во Внуково с началом летнего сезона наблюдается коллапс. Пассажиры вынуждены стоять в очередях по несколько часов.