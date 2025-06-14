Студентка приревновала экс-возлюбленных к маме и обвинила их в домогательствах и угрозах

14 июня 2025, 14:51

Фото: iStock/ Dima Berlin

18-летняя студентка из Москвы приревновала двух экс-возлюбленных к матери. Потом девушка обвинила молодых людей в домогательствах и угрозах, сообщил Телеграм-канал Mash.