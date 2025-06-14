Студентка приревновала экс-возлюбленных к маме и обвинила их в домогательствах и угрозах
18-летняя студентка из Москвы приревновала двух экс-возлюбленных к матери. Потом девушка обвинила молодых людей в домогательствах и угрозах, сообщил Телеграм-канал Mash.
Девушку не устроило, что после расставаний экс-партнеры все еще являлись в ее дом.
Отмечалось, что Дарья (имя изменено) училась на инженера-сварщика в московского политехе. Практически весь 2024 год она находилась в отношениях с 20-летним Владимиром Е., затем — месяц с 22-летним Иваном М. После разрыва с Дарьей молодые люди подружились. И стали оказывать знаки внимания другой — маме экс-возлюбленной, 35-летней бизнес-леди Алене, которая является владелицей компании квестов.
В день рождения Алену поздравили бывшие партнеры дочери. После этого Дарья обвинила Владимира в принуждении к интиму на протяжении 11 месяцев отношений, а Ивана — в угрозах. В настоящее время в ситуации разбираются правоохранительные органы.
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