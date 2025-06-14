Сотни россиян прилетели из Антальи в Москву без багажа
Более 500 российских туристов, прибывших в Москву из Антальи рейсом Turkish Airlines, столкнулись с неприятной ситуацией — их багаж не был доставлен. Рейс приземлился во Внуково в 00:29, но пассажиры так и не дождались своих вещей. Пишет Mash.
Туристы провели более часа у ленты выдачи багажа, после чего им сообщили, что их сумки остались в Анталье. Аналогичная проблема возникла и у пассажиров другого рейса.
Людям пришлось отстоять в очереди около трех часов, чтобы подать заявление об утрате багажа. В аэропорту предоставили воду, но уехать домой туристам пришлось без своих вещей. По предварительной информации, багаж мог быть отправлен не на ту ленту. Представители аэропорта заявили, что доставка багажа может занять до месяца.
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