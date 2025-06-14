Сотни россиян прилетели из Антальи в Москву без багажа

14 июня 2025, 13:20

Турецкие авиалинии «потеряли» багаж сотен россиян

Фото: iStock/Greggory DiSalvo

Более 500 российских туристов, прибывших в Москву из Антальи рейсом Turkish Airlines, столкнулись с неприятной ситуацией — их багаж не был доставлен. Рейс приземлился во Внуково в 00:29, но пассажиры так и не дождались своих вещей. Пишет Mash.