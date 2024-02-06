В АКИТ заявили, что Wildberries решает проблему с самозаказами товаров

Фото: IStock/Dina Damotseva
В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) заявили, что не получали обращений от россиян о «самозаказах» на маркетплейсах. Об этом «Радио 1» рассказали в пресс-службе организации.
Напомним, в конце января 63-летней пенсионерке из Москвы пришлось купить товары с Wildberries на 30 тысяч рублей, которые она не заказывала. По её словам, маркетплейс самостоятельно оформил заказ, а в службе поддержки отменить доставку не могли в течение нескольких дней.
По информации организации, с покупательницей уже связалась служба поддержки маркетплейса и запросила у неё дополнительную информацию, чтобы всё проверить информацию.
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«К нам с подобными жалобами не обращались. И при аудитории покупателей в интернет-торговле в 70 миллионов человек такие случаи не носят массового характера», — рассказали в АКИТ.
«Если подтвердится, что она действительно не заказывала товары из корзины (технологические возможности позволяют это проверить), всё разрешится в пользу покупателя, у компании есть на это отведенный законом срок», — добавили в пресс-службе.В АКИТ добавили, что Wildberries в прошлом году ввела двухфакторную аутентификацию, чтобы минимизировать случайные заказы. Также компания тестирует функцию отмены заказа.
«Вопросы защиты от случайных заказов компании решают по-разному: где-то клиентам даётся время отменить заказ или дополнить его на этапе сборки, возможность отказаться остаётся, когда товар доставлен в пункт выдачи. Wildberries в прошлом году ввела двухфакторную аутентификацию, чтобы, минимизировать случайные заказы, например, от детей – такие случаи тоже были <…> Для профилактики защиты от мошеннических действий рекомендуем регулярно менять пароль доступа и не передавать данные к своим личным кабинетам третьим лицам. В целом, плата за возвратную логистику возможна, только если речь идёт о возврате качественного товара», — заключили в организации.Отметим, редакция «Радио 1» направила официальный запрос в Wildberries. Однако компания не предоставила ответ.
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Екатерина Шмакова