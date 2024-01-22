Российские власти предложили найти альтернативу слову «маркетплейс»

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В соответствии с отзывом правительства РФ по законопроекту о торговых интернет-площадках, российские власти высказали необходимость создания альтернативы термину «маркетплейс», пишет РБК.
Кроме того, в правительстве предложили исключить из законодательства положения, ограничивающие количество изменений, которые площадки могут внести в договор оферты с партнерами.
Речь идет о поправках к законам «Об основах государственного регулирования торговой деятельности» и «О защите прав потребителей», которые были представлены группой депутатов в Госдуму в сентябре 2023 года.
По задумке авторов, эти изменения должны закрепить юридический статус маркетплейсов, ввести ответственность за недостоверную информацию на платформах и за качество товаров.
Кроме того, разработчики предложили ограничить количество изменений, которые владельцы площадок могут вносить в договоры раз в год, запретить блокировку личных кабинетов партнеров и взыскивать штрафы без согласия последних.
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Речь идет о поправках к законам «Об основах государственного регулирования торговой деятельности» и «О защите прав потребителей», которые были представлены группой депутатов в Госдуму в сентябре 2023 года.
Кроме того, разработчики предложили ограничить количество изменений, которые владельцы площадок могут вносить в договоры раз в год, запретить блокировку личных кабинетов партнеров и взыскивать штрафы без согласия последних.
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Артем Кузьмин