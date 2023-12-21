В Иране повесили «невесту-ребенка» Самиру Сабзиан

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В Иране 20 декабря казнили через повешение 29-летнюю Самиру Сабзиан, известную как «невеста-ребенок». Об этом информирует иранская правозащитная организация Iran Human Rights (IHR).
Девушка приговорена к смертной казни за расправу над мужем, который по словам родных Самиры, постоянно насиловал ее. IHR обращает внимание на то, что Сабзиан стала восемнадцатой за 2023 год женщиной, которую иранские власти решили казнить.
Сабзиан вышла замуж в 15 лет. В 19 лет ее задержали по подозрению в убийстве супруга и приговорили к смертной казни. Однако исполнение приговора отложили и женщина провела в тюрьме 10 лет.
Сообщается, что за 2022 год в Иране казнили не меньше 582 человек, что на 75% больше в сравнении с 2021-м.
Ранее сообщалось, что власти Сингапура казнили женщину впервые за почти 20 лет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак