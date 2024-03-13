В Америке могут запретить TikTok

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Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о возможном запрете в стране социальной сети TikTok. Трансляция заседания велась на телеканале C-SPAN.
Конгрессмены США высказались положительно про идею запрета социальной сети TikTok на территории Америки. В поддержку законопроекта отдали свои голоса 352 респондента, против — 65.
С ноября 2022 года соцсеть уже запретили на государственных устройствах свыше двадцати штатов, а некоторые университеты заблокировали доступ к ней в Wi-Fi-сетях своих учебных корпусов.
Компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, утверждает, что администрация Байдена выдвинула требование: либо китайские владельцы приложения продадут свою долю, либо TikTok запретят на территории США. Пресс-секретарь TikTok Морин Шанахан в свою очередь заявила, что переход доли другому собственнику никак не решит возможную угрозу для нацбезопасности Америки.
Власти Америки дают ByteDance шесть месяцев на продажу социальной сети.
Конгрессмены считают, что такие же ограничительные меры стоило бы ввести для любых «приложений, контролируемых противниками».
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С ноября 2022 года соцсеть уже запретили на государственных устройствах свыше двадцати штатов, а некоторые университеты заблокировали доступ к ней в Wi-Fi-сетях своих учебных корпусов.
Власти Америки дают ByteDance шесть месяцев на продажу социальной сети.
Конгрессмены считают, что такие же ограничительные меры стоило бы ввести для любых «приложений, контролируемых противниками».
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Мария Федоровцева