Суд оштрафовал Viber за отказ удалить запрещенный контент

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Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Viber на 800 тысяч рублей за отказ удалить размещенную информацию. Об этом сообщает пресс-служба суда.
По предоставленным данным, мессенджер признали виновным в правонарушении по ч. 2 ст. 13.41 КоАП России. По этой статье нарушителям назначается административное наказание в виде штрафа.
Viber летом прошлого года уже был оштрафован по аналогичной статье КоАП. Тогда компании пришлось выплатить 1 миллион рублей. Основанием для этого стала публикация запрещенного контента — недостоверной информации о российско-украинском военном конфликте, а также о количестве потерь и жертв среди военнослужащих и гражданского населения.
Напомним, что согласно действующему законодательству РФ, за неудаление юрлицом запрещенной информации предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.
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Viber летом прошлого года уже был оштрафован по аналогичной статье КоАП. Тогда компании пришлось выплатить 1 миллион рублей. Основанием для этого стала публикация запрещенного контента — недостоверной информации о российско-украинском военном конфликте, а также о количестве потерь и жертв среди военнослужащих и гражданского населения.
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Мария Федоровцева