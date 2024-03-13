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Суд оштрафовал Viber за отказ удалить запрещенный контент

13 марта 2024, 18:21
Фото: iStock/HStocks

Фото: iStock/HStocks

Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Viber на 800 тысяч рублей за отказ удалить размещенную информацию. Об этом сообщает пресс-служба суда.
По предоставленным данным, мессенджер признали виновным в правонарушении по ч. 2 ст. 13.41 КоАП России. По этой статье нарушителям назначается административное наказание в виде штрафа.

Viber летом прошлого года уже был оштрафован по аналогичной статье КоАП. Тогда компании пришлось выплатить 1 миллион рублей. Основанием для этого стала публикация запрещенного контента — недостоверной информации о российско-украинском военном конфликте, а также о количестве потерь и жертв среди военнослужащих и гражданского населения.


Напомним, что согласно действующему законодательству РФ, за неудаление юрлицом запрещенной информации предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

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#мессенджеры
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В Подмосковье поймали серийного поджигателя машин
13 марта 2024, 17:22

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Мужчину, который поджигал колёса у припаркованных машин, задержали в Московской области благодаря видеокамерам системы «Безопасный регион», сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности региона.
«Злоумышленник орудовал на территории Ленинского городского округа. Он приобретал специальную жидкость для розжига, пропитывал ей ткань и использовал для поджигания колёс», — говорится в сообщении.
Вандал успел испортить три автомобиля и запалить четвёртый, однако последний автомобиль потушил вовремя подошедший дворник. Действия злоумышленника были зафиксированы камерами областной системы «Безопасный регион», благодаря чему удалось установить его личность.

Поджигателя взяли его под стражу и завели против него уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

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Ракетную опасность объявили в Воронежской области
13 марта 2024, 17:12

Фото: iStock/Photoboyko

На территории Воронежской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев и призвал местных жителей укрыться в безопасных местах.
«Уважаемые воронежцы! На территории региона объявляется опасность атаки БПЛА, прошу сохранять спокойствие», - написал Гусев в своем Telegram-канале.

Он успокоил всех, что силы ПВО находятся наготове и призвал местных жителей следить за оповещениями от правительства области или от МЧС России.

Глава региона также предупредил население быть готовыми укрыться в комнате без окон. При этом, находясь на улице, стоит спуститься на парковку, в подземный переход или укрыться в здании.

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#пво
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Гладков рассказал о последствиях атак беспилотников на город
Гладков: в Белгороде после атаки БПЛА пострадали семь квартир и два дома
13 марта 2024, 17:06

Фото: сайт Кремля

В течение суток после атаки беспилотников в Белгороде пострадали несколько объектов, включая администрацию города, семь квартир, два частных дома, два коммерческих объекта и десять автомобилей.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об этом в своем Telegram-канале, отметив, что противник использовал пять беспилотных летательных аппаратов.

«Противник атаковал город Белгород с помощью пяти БПЛА... Повреждены здание администрации, семь квартир в одном многоквартирном доме, два частных дома, два коммерческих объекта, здание торговой организации и 10 легковых автомобилей», — написал он.
По данным губернатора, в результате пострадали четыре человека. Две женщины были госпитализированы: одна получила осколочные ранения различных частей тела, вторая — ранения головы. Двое других пострадавших получили медицинскую помощь на месте и не потребовали госпитализации.

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В Москве дочь рассказала полиции об отце, который курит травку
13 марта 2024, 14:48

Фото: iStock/shironosov

В Москве девочка пожаловалась полиции на своего отца, который регулярно курит травку в квартире. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, сотрудники ОДН совершили профилактический визит к 14-летней школьнице из Зеленограда, которая воспитывается отцом. Она рассказала им, что папа регулярно курит марихуану в квартире, а ей не нравится этот запах.

После чего сотрудники пошли уточнить данную информацию у мужчины, который почти сразу сознался и отдал остатки наркотического вещества полицейским. Те уже отправили наркотик на экспертизу.

Теперь мужчине грозит тюрьма, а девочке – детский дом.

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Арестованный в РФ за шпионаж южнокореец оказался миссионером
Reuters: арестованный в России за шпионаж гражданин Южной Кореи был миссионером
13 марта 2024, 14:24

Фото: istock / YakobchukOlena

Арестованный в РФ за шпионаж гражданин Южной Кореи Пэк Кван Сун оказался пастором-миссионером, который помогает беженцам и рабочим из КНДР. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на организацию Global Love Rice Sharing Foundation, где кореец работал.
Фонд, в котором работает мужчина, находится в городе Инчхон, а Пэк — его официальный представитель в РФ. Руководитель фонда, преподобный Ли Сун назвал арестованного «добросовестным и глубоко религиозным человеком».

Он добавил, что возможным мотивом ареста стала поддержка Украины со стороны правительства Южной Кореи, что могло привести к некорректному представлению о деятельности пасторов и миссионеров из страны.

Ранее сообщалось, что режиссёра Беркович и драматурга Петрийчук оставили под арестом до 10 апреля. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Обернулось перестрелкой»: Как надзиратели влюбляются в арестантов и чем это заканчивается
В РИА Новости рассказали, как надзиратели влюбляются в арестантов
13 марта 2024, 13:59

Фото: istock / SCM Jeans

Любовные отношения между преступниками и сотрудницами правоохранительных органов — явление нередкое. Часто они заканчиваются побегами осужденных или тюремным сроком для надзирателя. В РИА Новости рассказали о нескольких таких случаях.
В Москве в 1990-м году арестовали Сергея Мадуева по подозрению в 60 эпизодах грабежей и убийств. Тогда он начал тесно общаться со следователем Натальей Воронцовой. Заключенный сыграл на ее чувстве справедливости и сотрудница украла револьвер у своего коллеги, после чего передала его Мадуеву. В результате транспортировка в суд обернулась перестрелкой. Одного полицейского заключенный ранил в живот. Мужчину приговорили к пожизненному сроку, а Наталья получила 5 лет лишения свободы.

Еще одна любовная драма развернулась в Петербурге в 2019 году. Следователь по особо важным делам Яна Антонова незаконно выпустила на волю содержащегося в Следственном изоляторе 38-летнего Михаила Берюкова. Петербуржцу были предъявлены обвинения в мошенничестве и разбойных нападениях. Ранее он был судим за убийство. Выяснилось, что следователь захотела помочь возлюбленному сбежать из-за его жалоб на якобы плохое содержание и издевательства со стороны работников СИЗО.

Девушка сделала поддельные документы о выдаче подозреваемого для этапирования в Новгородскую область. Выкрав Берюкова, следователь жила с ним около недели на съемной квартире. Когда она поняла, что благоверный не собирается вставать на путь исправления, то сдала его полиции. За организацию преступления женщина получила 20 месяцев в колонии-поселении. Мужчину приговорили к 10 годам тюрьмы.

Жертвой злоумышленника также стала 41-летняя Светлана Соломыкова. Девушка начала работать в тульском СИЗО. Там Светлана понравилась заключенному Михаилу. В один день она попалась на передаче запрещенки, не знав об этом. Тогда всем стало известно о запрещенной связи с заключенным. Ей удалось избежать уголовного срока, но Соломыкова потеряла работу и была оштрафована на 80 тысяч рублей.

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БПЛА рухнули на территорию Новошахтинского нефтезавода в Ростовской области
Голубев: БПЛА ВСУ упали на территории Новошахтинского нефтезавода
13 марта 2024, 13:12

Фото: iStock/yucelyilmaz

Украинские беспилотники, подавленные силами РЭБ в Ростовской области, рухнули на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов. Последствия уточняются. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
«По уточнённой информации, в результате работы дежурных систем РЭБ БПЛА упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов. Погибших и раненых нет», — написал Голубев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в настоящий момент работа технологических объектов предприятия временно остановлена. При этом последствия падения сбитых беспилотников ещё уточняются.

Напомним, утром Голубев сообщал, что на подлете к Новошахтинску средствами радиоэлектронной борьбы были подавлены три вражеских дрона.

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#предприятия
#всу
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Мужчина попытался украсть из подмосковного магазина колонки в сумке-холодильнике
13 марта 2024, 12:48

Фото: iStock/yucelyilmaz

Две «умные» колонки попытался вынести из магазина в Ленинском городском округе Подмосковья 32-летний приезжий из Молдовы, злоумышленника задержали сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«В одном из магазинов, охраняемых росгаврдейцами, сработала тревожная кнопка. Прибывшие правоохранители выяснили, что мужчина положил две колонки в фольгированную сумку и, минуя кассу, попробовал их вынести, надеясь, что фольга не даст антикражным датчикам передать сигнал оповещения», — говорится в сообщении.
Похитителя задержали и доставили в отделение полиции. Там он рассказал, что одну колонку собирался подарить девушке, а вторую оставить себе. По факту происшествия проводится проверка.

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#ленинский городской округ
#росгвардия
#кража
#происшествие
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«Провокационные колючки»: Преподавателя уволили за снимок кактуса в рабочем чате
Учитель колледжа в Волгограде уволился после истории с «неприличным» кактусом
13 марта 2024, 12:32

Фото: istock / Stockah

Преподаватель Волгоградского колледжа управления и новых технологий Алексей Жданов рассказал, как вынужденно уволился после поздравления с фотографией кактуса в рабочем чате. Историю педагога рассказывает РИА Новости.
Жданов пояснил, что некоторые из его коллег сочли фото кактуса «шуткой ниже пояса». Он пояснил, что давно увлекается домашним цветоводством, в том числе выращиванием кактусов. По его словам, 9 марта он отправил в рабочий чат снимок цветущего кактуса, а потом еще один – просто кактус в горшке, после чего преподавателя удалили из чата.

«Уволили меня за то, что я написал: «Смотрите, какая классная композиция», — заявил Жданов.
Объяснений поступка от коллег учитель не услышал. О причинах произошедшего, педагогу пришлось «кое-как» узнавать через студентов, которые и подтвердили, что всему виной фотография кактуса.

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