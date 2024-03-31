В Амстердаме тысячи людей вышли на демонстрацию против конфликта на Украине

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin
В Амстердаме прошла демонстрация в поддержку мира и против конфликта на Украине. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что в ней приняли участие свыше тысячи человек.
Участники демонстрации, по уже устоявшейся традиции, начали акцию с проведения митинга на центральной площади Дам. Затем они прошли по улицам города под барабанную дробь с флагами, окрашенными в белый и голубой цвета.
Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что страна не собирается отправлять своих военнослужащих на Украину. Она допустила лишь отправку инструкторов, которые проведут обучение для солдат ВСУ по управлению истребителями F-16.
Читайте также:
В Амстердаме прошла акция против поставок оружия Украине
В Амстердаме прошел митинг против нацизма на Украине
В Амстердаме перед российским танком выложили сердце из цветов
Участники демонстрации, по уже устоявшейся традиции, начали акцию с проведения митинга на центральной площади Дам. Затем они прошли по улицам города под барабанную дробь с флагами, окрашенными в белый и голубой цвета.
Читайте также:
В Амстердаме прошла акция против поставок оружия Украине
В Амстердаме прошел митинг против нацизма на Украине
В Амстердаме перед российским танком выложили сердце из цветов
Анастасия Чинкова