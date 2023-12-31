В Амстердаме прошла акция против поставок оружия Украине

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В Амстердаме несколько десятков человек вышли на демонстрацию против поставок вооружения Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Несмотря на дождливую погоду, около 50 человек приняли участие в акции и выступили против продолжения отправки оружия Вооружённым силам Украины. При этом жители выступали не только против оказания помощи со стороны Нидерландов, но также и со стороны других западных государств.
В частности, жители страны выразили протест отправке истребителей F-16 и призвали как можно скорее завершить конфликт и прийти к миру.
Ранее чешский полковник Зденек Петраш заявил, что поставки истребителей F-16 на Украину не помогут ВСУ исправить ситуацию на поле боя и кардинально изменить ход конфликта.
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В частности, жители страны выразили протест отправке истребителей F-16 и призвали как можно скорее завершить конфликт и прийти к миру.
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Анастасия Чинкова