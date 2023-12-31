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В Амстердаме прошла акция против поставок оружия Украине

31 декабря 2023, 19:49
Фото: iStock/Robert vt Hoenderdaal

Фото: iStock/Robert vt Hoenderdaal

В Амстердаме несколько десятков человек вышли на демонстрацию против поставок вооружения Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Несмотря на дождливую погоду, около 50 человек приняли участие в акции и выступили против продолжения отправки оружия Вооружённым силам Украины. При этом жители выступали не только против оказания помощи со стороны Нидерландов, но также и со стороны других западных государств.

В частности, жители страны выразили протест отправке истребителей F-16 и призвали как можно скорее завершить конфликт и прийти к миру.


Ранее чешский полковник Зденек Петраш заявил, что поставки истребителей F-16 на Украину не помогут ВСУ исправить ситуацию на поле боя и кардинально изменить ход конфликта.

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#нидерланды
#поставки
#вооружение
#украина
#протесты
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В московской системе отопления из-за похолодания начали повышать температуру
31 декабря 2023, 19:14

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

В Москве прогнозируют до -25 градусов.
ТАСС сообщает, что городские службы начали поэтапно повышать температуру в системе отопления Москвы из-за ожидаемого резкого похолодания.

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Синоптики прогнозируют понижение температуры до -13...-15 градусов. Со вторника температура воздуха может опуститься до -21...-25 градусов.

«В связи с похолоданием скорректируем температуру теплоносителя в магистральных сетях в соответствии с действующим регламентом», - отметил Петр Бирюков.
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь. Прогноз он опубликовал в своём Telegram-канале.

Температура воздуха в ночь на 1 января понизится максимум до -7 градусов. Будет идти небольшой снег.К утру 1 января, сообщает Леус, ожидается похолодание до -12 градусов. Несмотря на пробивающиеся сквозь облака лучи солнца, в течение дня температура останется низкой.

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#температура
#синоптики
#погода
#зима
#москва
#отопление
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В Петербурге отменили новогодний концерт на Дворцовой площади из-за атаки на Белгород
Беглов: концерт на главной площади Петербурга отменили из-за обстрела Белгорода
31 декабря 2023, 18:09

Фото: iStock/Elena Odareeva

В Санкт-Петербурге отменили традиционный новогодний концерт на Дворцовой площади в знак поддержки жителей Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор города Александр Беглов.
Он сообщил, что за полдня 31 декабря ему поступили десятки сообщений от жителей Санкт-Петербурга, которые требовали отмены празднований в новогоднюю ночь.

Беглов выразил уверенность, что все петербуржцы поддержат принятие такого решения.

При этом губернатор отметил, что все детские праздники, запланированные на каникулы, пройдут согласно расписанию. Он написал, что «никто не отнимет праздник у наших детей».

Также Беглов рассказал, что готов оказать всестороннюю помощь Белгородской области, о чём уже уведомил губернатора региона Вячеслава Гладкова.

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#санкт-петербург
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#запрет
#белгород
#обстрел
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Вице-губернатор МО Хромушин подарил путёвку подростку из ДНР на «Ёлке желаний»
31 декабря 2023, 17:21

Фото: iStock/Elena Odareeva

Мечту 16-летнего Владимира Тимченко из ДНР в рамках акции «Ёлка желаний» исполнил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.
Политик снял с ёлки шарик с пожеланием от жителя Тельмановского района Донецкой Народной Республики. Володя мечтает посетить Санкт-Петербург, поскольку очень увлекается историей.

Тименко обещал исполнить пожелание подростка, рассказав, что организует для Владимира экскурсию по «Зимнему дворцу». Также он отметил, что мальчику удастся увидеть «этот прекрасный город и великолепную замёрзшую Неву».

Напомним, что акция «Ёлка желаний» была организована по поручению президента Владимира Путина. В этом году в ней принимают участие ребята из ДНР, дети участников и героев СВО, дети-сироты и ребята из малообеспеченных семей.

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#санкт-петербург
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#евгений хромушин
#подарок
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Депутат Чаплин исполнил мечту девочки из ДНР
31 декабря 2023, 17:06

Маргарита Недомеркова из Седово мечтала о ноутбуке и написала об этом на «Ёлку желаний».
Для девушки добрым Дедом Морозом стал Никита Чаплин, депутат Госдумы Федерального Собрания РФ восьмого созыва.

«Подарок от меня отправится в Новоазовский район ДНР 16-летней Маргарите. Девочка попросила ноутбук для учебы. Очень важно, что получится не просто исполнить желание подростка, но и укрепить уверенность, что Россия - одна большая семья!» - сказал Никита Чаплин во время акции «Ёлка желаний» в Доме Правительства Московской области.
Ранее депутат Госдумы Хамитов исполнил мечту 10-летнего Артура из ДНР. Артур Лукьянов загадал необычное желание.
Мальчик мечтал получить футболку спортивного клуба «Зенит». Артур очень любит футбол, и сам занимается им.Его заветную мечту осуществил в рамках акции «Ёлка желаний» Амир Хамитов, депутат Госдумы, заместитель председателя комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту.

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#ёлка желаний
#дети
#новый год
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«Ёлка желаний»: член Совфеда Александр Двойных вручил подарок мальчику Роме из ДНР
Член Совфеда Александр Двойных вручил подарок мальчику Роме из ДНР
31 декабря 2023, 16:51

Новогоднее пожелание мальчика из Новоазовска в рамках акции «Ёлка желаний» исполнил председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.
Руслан Куница из Новоазовска, несмотря на своё юный возраст, уже умеет нести ответственность за свои поступки и активно помогает маме во всех делах.

Он написал своё желание, которое с «Ёлки желаний» снял Двойных. Там было указано, что Руслан уже давно мечтает о планшете. Политик исполнил желание мальчика и вручил ему долгожданный подарок.

Акция «Ёлка желаний» была организована по инициативе президента Владимира Путина. Здесь исполняются мечты ребят, которые оказались в сложных жизненных ситуациях, имеют ограниченные физические возможности, являются детьми участников СВО или проживают в новых регионах России.

Ребята могут получить различные подарки, начиная от цифровой техники, одежды, игрушек, и, заканчивая билетами на концерты и встречами с известными людьми.

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#совет федерации
#ёлка желаний
#подарок
#днр
#дети
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На Дальнем Востоке увидели традиционное новогоднее обращение Путина
31 декабря 2023, 16:13

Фото: istockphoto/Olga Nazarova

Президент РФ Владимир Путин выступил с новогодним обращением из Кремля.
Президент РФ Владимир Путин выступил с традиционным обращением в Новый год из Кремля,пишет ТАСС, ссылаясь на телеобращение.

Телеобращение показали в телетрансляции в дальневосточных регионах. Там в 15:00 по московскому времени уже наступил 2024 год. Владимир Путин выступал у стен Кремля.

В минувшем году Путин выступал на фоне участников СВО из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. А в 2013 году президент обратился к россиянам из Хабаровска на фоне пострадавших от крупного наводнения, которое случилось в начале осени 2013 года на Дальнем Востоке.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц вспомнил президента РФ Владимира Путина во время новогоднего обращения.
Die Welt сообщает, что Россия начала конфликт в центре Европы, сказал Шольц, а потом Владимир Путин «перекрыл газовый кран».

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#владимир путин
#новый год
#россия
#праздники
#общество
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Глава Солнечногорска Михальков о Белгороде: «Большое горе для всей страны»
31 декабря 2023, 15:57

В результате удара ВСУ по Белгороду погибли 24 человека, 108 пострадали.
Глава Солнечногорска Константин Михальков расценил случившееся как подлый акт агрессии киевского режима против мирного населения Белгорода.

«Большое горе для всей нашей страны... Скорейшего выздоровления пострадавшим и искренние соболезнования семьям погибших»,- сказал Константин Михальков.
«Если кто-то еще задаётся вопросом «А зачем надо было начинать СВО?» — советую пересмотреть сводки сегодняшних новостей из Белгорода. Вечная память невинно убиенным»,- заявил Константин Михальков.
Напомним, число жертв массированного удара украинских военных по Белгороду возросло до 24 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. Пострадали 109 человек. Повреждения получили 37 многоквартирных домов, в которых разрушены 453 квартиры. Также повреждены три частных дома и семь социальных объектов. Во время обстрела сгорели более сотни автомобилей.

Самолет доставил на лечение в Москву 25 человек, которые пострадали во время обстрела Белгорода ВСУ. В числе пострадавших шестеро детей. На борту спецборта современное оборудование, позволяющее оказывать медицинскую помощь прямо во время полёта.

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#белгород
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Ульянов соболезнует семьям погибших в Белгороде и призывает не паниковать
31 декабря 2023, 15:47

Пётр Ульянов, заместитель председателя Общественной палаты Московской области, призывает взрослых не поддаваться панике и подарить детям праздник на зло врагу.
«Несмотря на приближающийся Новый год, сегодня все мысли о Белгороде. Враг подло - в очередной раз - бьет по мирным, по центру города. В интернете активно обсуждают отмену новогодних праздников, чтобы навредить нашим детям, забрать новогоднюю сказку. Чтобы они жили в страхе... Но ведь мы взрослые, мы можем и должны отразить эти провокации, не поддаваясь панике! Безусловно, с соблюдением всех мер безопасности. Это будет одним из ответов на бесчеловечную атаку врага»,- заявил Пётр Ульянов.
Напомним, число жертв массированного удара украинских военных по Белгороду возросло до 24 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Всего пострадали 109 человек. Повреждения получили 37 многоквартирных домов, в которых разрушены 453 квартиры. Также повреждены три частные дома и семь социальных объектов. Во время обстрела сгорели более сотни автомобилей.

Сообщается, что спецборт МЧС России приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский. «РГ» пишет, что самолет доставил на лечение 25 человек, которые пострадали во время обстрела Белгорода ВСУ. В числе пострадавших шестеро детей.

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В Москву спецборт МЧС из Белгорода доставил 25 пострадавших
#подмосковье
#белгород
#общество
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Дмитриева: Подмосковье окажет посильную помощь пострадавшим в Белгороде
31 декабря 2023, 15:37

Заместитель председателя общественной палаты Татьяна Дмитриева заявила, что общественники Подмосковья готовы оказать любую посильную помощь пострадавшим в Белгороде.
«Ужасный акт насилия со стороны ВСУ - атака Белгорода в канун Нового года. Я выражаю соболезнования пострадавшим и уверяю, что мы готовы оказать любую помощь со стороны гражданского общества нашего региона!»,-отметила Татьяна Дмитриева.
По словам Татьяны Дмитриевой, организаторам бесчеловечной атаки не удастся испортить праздник.

«Не удастся испортить праздникам нашим детям. Мы все ждём новогодней ночи и чудес, которые происходят в этот, объединяющий всю страну праздник», - сказала Татьяна Дмитриева.
Ранее глава городского округа Балашиха Сергей Юров выразил соболезнования семьям погибших в Белгороде.

«Выражаю соболезнования родным и близким погибших в Белгороде. И желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. Ужасная трагедия и бесчеловечный поступок!»,-прокомментировал случившееся Сергей Юров.
По поручению президента Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава и группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что Подмосковье обязательно поможет всем, кому потребуется поддержка.

Напомним, число жертв массированного удара украинских военных по Белгороду возросло до 24 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. Также отмечается, что общее число пострадавших составляет 109 человек.

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